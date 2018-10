Rihanna le dijo que no al Super Bowl: ¿Cuál fue la razón de su rechazo?

Rihanna es una de las cantantes más influyentes de la música, por lo que no es de extrañar que la NFL la haya convocado para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl en 2019. Sin embargo, según la prensa estadounidense, la intérprete de "Diamonds" habría declinado a la oferta.

La estrella oriunda de Barbados habría sido convocada para cantar el 3 de febrero del 2019 en el Super Bowl, pero no habría aceptado en muestra de apoyo al jugador Colin Kaepernick.

Como se recuerda, el deportista protestó por los abusos policiales y la desigualdad racial negándose a entonar el himno nacional y a arrodillarse antes de los partidos de la liga, actitud que mantuvo durante toda la temporada de 2016 y que le ha valido ser excluido y perder la titularidad en los partidos.

"La NFL y la CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año en Atlanta. Se lo ofrecieron, pero ella dijo que no debido a la controversia que desató la arrodillada del jugador. Ella no está de acuerdo con la postura de la NFL", dijo una fuente de "US Weekly".

Esta postura habría generado que Rihanna rechazara la oferta; sin embargo, la organización ya tendría reemplazo y la presentación estaría a cargo de Maroon 5 y una posible aparición de la muy sonada Cardi B.