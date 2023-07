Ringo Starr (83), exbaterista de The Beatles se pronunció respecto a la última canción que produjo con su antiguo compañero Paul McCartney, en el que usaron inteligencia artificial y grabaciones inéditas de John Lennon.

Ante el anuncio de esta nueva canción, la respuesta de los fanáticos no fue positiva en un primer momento, ya que temían que este nuevo sencillo sea una obra hecha únicamente por la IA, relegando así la participación original de los músicos.

¿Qué dijo Ringo Starr sobre la canción de The Beatles hecha apoyo de la IA?

Sin embargo, el intérprete de Yellow Submarine, se mostró optimista ante este nuevo sencillo de la banda, además aclaró que la IA no reemplazó la voz ni los instrumentos originales de la banda.

“No depende de la IA. […] No es como si estuviéramos fingiendo algo. Esa es en realidad la voz de John, la voz y el bajo de Paul, George en la guitarra rítmica y yo en la batería. Y las dos cosas que son nuevas son el bajo de Paul y yo en la batería”, comentó Starr para el medio Variety.

Ringo Starr califica a esta nueva pista como hermosa

Por otro lado, el exbeatle indicó que junto con McCartney y Harrison trataron de lanzar este ‘single’, pero debido a que George no tenía simpatía por la pieza, se dejó de lado. Sin embargo, esta vez se animaron a producirla, pero con la ayuda de la IA.

“Realmente trabajé en eso hace solo unos meses aquí. Y funciona. Es una hermosa canción. Ya sabes, a pesar de toda la locura que hay a su alrededor, sigue siendo una pista hermosa. Y nuestra última pista.”, reveló Starr.

La historia de la ‘última’ canción de The Beatles

Como se recuerda, a inicios de año, Paul McCartney anunció que lanzarían la ‘última canción’ de The Beatles. Eso con la ayuda de unas grabaciones que Yoko Ono, la viuda de Lennon entregó a los integrantes de la banda.

¿Cuándo y en dónde se podrá escuchar la última canción de The Beatles?

Aunque todavía no se tiene una fecha de estreno o el título de la canción, los músicos han adelantado que se trataría de la terminación de “Now and Then” del año 1978. “Es conmovedor, porque los cuatro estamos allí, y no habrá nunca más”, comentó el autor de Octopus’s Garden.