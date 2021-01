El álbum aparece junto con el sencillo oficial, “Mi Mayor Anhelo”, un track que sorprenderá a los seguidores del grupo y a los amantes del regional mexicano.





“Si, por primera vez grabamos un cover y fue por la actitud de nuestro disco. ‘Rojo’ también es no quedarnos con ganas de nada. Quisimos grabar esta canción que conocimos hace muchos años y nos encanta. No es una canción fácil de cantar; la montamos con nuestra banda simplemente por gusto, pero cuando la cantamos en vivo, la gente que estaba en el lugar reaccionó impresionante. Los camarógrafos y técnicos del concierto empezaron a grabarla para su novia o su esposa, ¡Nuestro equipo también! A mí se me erizó la piel y decidimos entonces que la íbamos a sacar”, explicó José Luis Roma.

Tracklist de “Rojo” :

1.- Deberías Estar Aquí

2.- Algo Especial – con Descemer Bueno

3.- Yo Te Prefiero a Ti – con Yuridia

4.- Hilo Rojo

5.- Mitad Mentira, Mitad Verdad – con Andy Rivera

6.- Lo Siento Mucho – con Thalia

7.- El Mundo No Se Va a Acabar

8.- Gracias un Millón

9.- De Martes a Martes

10.- Picasso – con Nacho

11.- Mi Mayor Anhelo

12.- Homesick – con Kane Brown

13.- Quiero Estar Contigo

14.- Yo Te Prefiero a Ti (Versión Banda) con Yuridia & La Adictiva Banda San José de Mesillas

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Thalía recuerda el día que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

ZP | Thalía recuerda el día que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood