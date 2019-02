Robbie Williams cumple 45 años: un repaso a su historia en fotos

Robert Peter Williams, conocido simplemente como Robbie Williams, nació el 13 de febrero de 1974 en Staffordshire, Inglaterra. El cantante, compositor y actor inició su vida musical en la boy band Take That, la que abandonaría sin mucha notoriedad en 1996 para convertirse una de las máximas figuras del pop británico.

Fue la balada "Angels", sencillo perteneciente al álbum "Life thru a Lens" (1997), el primer éxito que le abrió las puertas del éxito al joven Robbie Williams.

La fama le siguió sonriendo al artista en 1998 cuando estrenó "No Regrets", perteneciente al disco "I've Been Expecting You". En el 1999 publicó "The Ego Has Landed". Pero fue en el 2000 que el disco "Sing When You're Winning" le daría el reconocimiento en Estados Unidos y en varios países del mundo.

El videoclip de "Rock DJ", uno de los temas de este disco, se volvería icónico de la década. Al mostrarlo a él arrancándose la piel para llamar la atención en una pista de baile.

En el 2002 el disco "Escapology" se convirtió en su producción más vendida en el mundo y los temas "Feel" y "Come Undone" se escucharían en todas las radios del mundo.

Pero el destino tenía más sorpresas para el cantante británico. En el 2003 Robbie Williams lanzó "Live at Knebworth", disco grabado en vivo reunió a más de 400 mil personas en tres conciertos. El en 2004 el artista sería incluido dentro del Salón de la Fama de la música del Reino Unido.

"Intensive Care" y "Rudebox", discos lanzados en el 2005 y 2006 respectivamente, tendrían relativo éxito vendiendo más de 7 millones en todo el mundo.

Robbie Williams tuvo un descanso de tres años y regresó en el 2009 con el álbum "Reality Killed The Video Star" para ser el rey de las ventas en Europa. En el 2010 el cantante regresaría al grupo Take That generando gran sorpresa entre sus fanáticos.

El cantante ha vendido más de 70 millones de discos en todo el planeta. Cuenta con 18 premios Brit, 2 Grammy, 3 Ivor Novello, 5 MTV Europe Music Awads, 3 Récord Guinness y otros galardones.

Como se recuerda, Robbie Williams fue invitado a la inauguración del Mundial Rusia 2018. La actuación del artista causó gran asombro a todos sus fanáticos y televidentes en el mundo.

El británico ingresó al Estadio Luzhniki de Moscú junto al ex futbolista brasileño Ronaldo e interpretando el tema "Let Me Entertain You".

En el plano personal, Robbie se casó en 2010 con Ayda Field. Con ella tiene tres pequeños: Teddy de 6, Charlton 3 y la recién nacida Coco.