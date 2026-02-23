Escuchar
Robbie Williams visitará el Perú en septiembre en el marco de su gira musical "Britpop". (Foto: AP)
Por Leslie A. Galván

Robbie Williams dice que quiere probar el ceviche y tomarse una foto en Machu Picchu. Lo dijo guiñando el ojo en un video del año pasado. A este británico “fanfarrón”, como se llama a sí mismo, se le conoce por hacer de sus confesiones más sinceras un espectáculo del que se hable por mucho tiempo. Quedará en la historia el jueves 24 de septiembre de 2026, cuando el rey del pop británico pise Lima para su primer concierto en el Perú.

