Robbie Williams dice que quiere probar el ceviche y tomarse una foto en Machu Picchu. Lo dijo guiñando el ojo en un video del año pasado. A este británico “fanfarrón”, como se llama a sí mismo, se le conoce por hacer de sus confesiones más sinceras un espectáculo del que se hable por mucho tiempo. Quedará en la historia el jueves 24 de septiembre de 2026, cuando el rey del pop británico pise Lima para su primer concierto en el Perú.

Sus fans peruanos lo siguen desde “Angels”, balada de 1997 que está en el corazón de muchos quienes perdieron a sus seres queridos. Una melodía, como su propio vocalista, melancólica y de consuelo, basada en la creencia del cantante de pop en lo espiritual. Fue su primer hit a los 23 años desde su salida de la banda juvenil Take That, que marcó los años noventa y de la que salió en medio de fama desmedida, adicciones y otros excesos.

Después, vino a su carrera musical un catálogo de hits que todavía suenan en bodas y karaokes hoy, como “Rock DJ”, “She’s the One” o “Feel”. Lanzó esta última en el momento más oscuro de su vida, pero años más tarde esta tomó brillo. Hoy, con 52 años, Williams se ha convertido en una leyenda del pop británico, con más de 80 millones de álbumes vendidos a nivel global y capaz de vivir en familia. Está casado con la actriz Ayda Field y tiene cuatro hijos.

Concierto en Lima

El concierto de Robbie Williams se realizará el jueves 24 de septiembre. (Foto: Difusión)

Robbie Williams se presentará el 24 de septiembre en la renovada Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde, Lima. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 25 de febrero a través de Ticketmaster. Se espera que el setlist repase sus 30 años de trayectoria musical y su regreso a las letras originales con el álbum “Britpop”, mismo nombre de su gira mundial por América del Norte, Del Sur y Europa.

Robbie Williams en el espectáculo Corona Capital festival en Ciudad de Mexico. (Foto: AP)

Giras más importantes en la carrera de Robbie Williams:

Close Encounters Tour (2006) – 57 shows y récord de venta de entradas en un solo día.

Take the Crown Stadium Tour (2013) – gira europea.

Let Me Entertain You Tour (2015) – con más de 40 conciertos.

The Heavy Entertainment Show Tour (2017-2018) – shows en Europa, América y Oceanía.

XXV Tour (2022-2023) – una de sus giras más largas con 80 fechas.

En vivo, siempre ha sido una celebridad del estadio, que puede llenar el Knebworth Park (2003) durante tres noches de conciertos. De las giras más recordadas de Williams, está también el televisado Live 8 London (2005), en Hyde Park, donde cerró su set con “Angels” y convirtió el parque en un coro multitudinario. Otro recordatorio de su talento en los escenarios es el concierto inaugural del Mundial de la FIFA Rusia 2018, en el Estadio Luzhnikí.

“Better Man”

Una vida entre los reflectores y la oscuridad interior es lo que nos presenta “Better Man - La historia de Robbie Williams” (Foto: Footloose Productions / Lost Bandits / Rocket Science)

En una de las primeras escenas de su película “Better Man”, se considera “un don nadie”. Robbie, convertido en chimpancé, relaciona su apariencia generada por CGI en cámara con la idea de ser el bufón de la gente. Al compás de los hits de su carrera, el filme da muchas razones a la depresión y supuesto “síndrome de Tourette interno”, que el cantante justifica por sus continuos pensamientos intrusivos. Va desde su infancia, cuando lo abandonó su padre, hasta la catarsis de los escenarios, que le dejaron traumas.

“Vivo en una burbuja, así que no sé lo que está pasando afuera. Pero desde mi burbuja, parece que todo el mundo puede decir que lo está pasando mal. Y cuando alguien lo dice, hay alguien ahí para empatizar o para darle un feedback constructivo, porque esa persona también lo ha pasado mal. Esa es la cuestión. Hace décadas, no nos estaba permitido tener crisis existenciales, y no se nos permitía hablar de ello. Ahora podemos”, comentó en una entrevista con El País.

Antes de “Better Man”, su undécimo álbum de estudio “The Heavy Entertainment Show” representa su trabajo más destacado tras varias listas de recopilaciones de lo mejor de su repertorio lanzados después. Incluso tuvo un golpe bajo con la canción “Forbidden Road”, de la banda sonora de su película, pues fue descalificada de la carrera al Oscar.

Brit p o p

Entonces, renació. De sorpresa, lanzó en enero canciones en homenaje a la era dorada del pop británico titulado “Britpop”, su decimotercer álbum de estudio. Tiene material original de Williams tras casi una década. Se escucha como el rock de espíritu noventero, con ecos de Oasis. El primer single, “Rocket”, tiene un cameo explosivo del fundador de Black Sabbath, Tony Iommi.

En otras, se refiere a Dios, dice que es “un masoquista entretenido”, filosofa sobre su tiempo de vida cercano a la muerte, pero también vuelve en sí. “Somos humanos y estamos con vida”, canta junto al duo mexicano Jesse & Joy en “Human”.

En suma, a su fiel estilo sacado de cuadro, se expresa entre guitarras de alta intensidad y su arte musical en esas canciones que el público podrá disfrutar el próximo septiembre en Lima.