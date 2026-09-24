La Municipalidad de San Miguel anunció a través de un comunicado que el concierto de Robbie Williams en Lima no se desarrollará en Arena 1. (Foto: BRUNO DE CARVALHO - AFP / Municipalidad de San Miguel)
La Municipalidad de San Miguel anunció a través de un comunicado que el concierto de Robbie Williams en Lima no se desarrollará en Arena 1. (Foto: BRUNO DE CARVALHO - AFP / Municipalidad de San Miguel)
Por Redacción EC

La segunda fecha de Robbie Williams en Perú no se llevará a cabo. La Municipalidad de San Miguel anunció a través de un comunicado que el concierto, previsto para este 24 de septiembre, no se desarrollará en Arena 1, espacio del que se ha dispuesto su “clausura inmediata”.

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