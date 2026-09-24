La segunda fecha de Robbie Williams en Perú no se llevará a cabo. La Municipalidad de San Miguel anunció a través de un comunicado que el concierto, previsto para este 24 de septiembre, no se desarrollará en Arena 1, espacio del que se ha dispuesto su “clausura inmediata”.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la Municipalidad de San Miguel compartió un mensaje indicando su “enérgico rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad del concierto del artista Robbie Williams, realizado el día de ayer, 23 de noviembre de 2026, en el recinto denominado Arena 1”.

Según la comuna de dicho distrito, las deficiencias quedaron en evidencia “en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”.

En la misma misiva, la Municipalidad de San Miguel indicó que la segunda fecha del show de Robbie Williams no se llevará a cabo. Además, se dispuso la clausura inmediata del Arena 1. Cabe resaltar que el concierto había logrado el sold out previo.

“En ese sentido y con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo. Asimismo, se ha dispuesto la clausura inmediata del referido local”, precisó la municipalidad del distrito.

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Como se recuerda, en la primera fecha de Robbie Williams en Perú, realizada en Arena 1 de la Costa Verde, se presentaron complicaciones para el público durante la salida del local, ya que se cerró el acceso al puente peatonal situado en el sector del Puente Peatonal Parque Belén.

Según se evidenció en redes sociales, las miles de personas que asistieron al show vivieron dificultades al salir del evento, hecho que despertó cuestionamientos sobre las condiciones de evacuación ante una eventual emergencia.