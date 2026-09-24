Un integrante del equipo de trabajo de Robbie Williams se acercó al público alrededor del Arena 1 y dio palabras de esperanza tras la clausura del recinto. (Foto: Sophie Victorio / Captura de video - info_Deportiva)
Un integrante del equipo de trabajo de Robbie Williams se acercó al público alrededor del Arena 1 y dio palabras de esperanza tras la clausura del recinto. (Foto: Sophie Victorio / Captura de video - info_Deportiva)
Por Redacción EC

Robbie Williams tenía previsto presentar un segundo concierto este 24 de septiembre en el Arena 1 Park; sin embargo, la Municipalidad de San Miguel optó por cancelar el evento ante presuntas irregularidades. Tras esto, un integrante del equipo de trabajo del artista británico se acercó al público alrededor del recinto para darles un mensaje de calma y aliento.

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