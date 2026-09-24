Robbie Williams tenía previsto presentar un segundo concierto este 24 de septiembre en el Arena 1 Park; sin embargo, la Municipalidad de San Miguel optó por cancelar el evento ante presuntas irregularidades. Tras esto, un integrante del equipo de trabajo del artista británico se acercó al público alrededor del recinto para darles un mensaje de calma y aliento.

A través de las redes sociales se han compartido algunos videos en los que se muestra a un presunto integrante del equipo de trabajo de Robbie Williams acercándose a los seguidores que hacían largas colas para ingresar al Arena 1 Park.

La persona en mención aparece calmado y rápidamente confirma que el intérprete de “Angels” y “Feel” “cantará esta noche”. Además, pide calma a los fans del artista, también pidiéndoles que sean amables y esperen cualquier novedad.

“Robbie (Williams) vendrá y cantará esta noche. Ok, pero, desde ahora hasta que Robbie venga a cantar, estén tranquilos, relájense, tomen agua y busquen sombra, sean amables con los otros, me gusta que compartan, sean amigables”, dijo el hombre que buscó calmar al público.

Hasta el momento, la productora a cargo del concierto de Robbie Williams en Perú no se ha pronunciado al respecto. El artista tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial.

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Comunicado de la Municipalidad

A pocas horas del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, la Municipalidad de San Miguel anunció la clausura inmediata del Arena 1, recinto donde se iba a presentar el cantante británico este jueves 24 de setiembre como parte de su gira “Britpop Tour”.

La Municipalidad de San Miguel anunció a través de un comunicado que el concierto de Robbie Williams en Lima no se desarrollará en Arena 1. (Foto: BRUNO DE CARVALHO - AFP / Municipalidad de San Miguel)

La comuna anunció la clausura del reciento indicando su rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad del concierto.

“Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señala la misiva.