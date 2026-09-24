17:06
Según lo que se pudo ver en redes sociales, sí se registraron dificultades al momento de salir del Arena 1, lugar donde se llevó a cabo el primer concierto realizado el 23 de septiembre.
17:05
"Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo. Asimismo, se ha dispuesto la clausura inmediata del referido local”, indicaron en uno de los párrafos del comunicado.
16:45
- ¿Cuáles fueron las deficiencias de seguridad?
- Según el comunicado hubo "desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento" .
16:42
- La noticia de la cancelación de la segunda fecha del concierto se dio a conocer mediante un comunicado de la Municipalidad de San Miguel: "Enérgico rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad del concierto del artista Robbie Williams" .
16:41
- Por motivos de seguridad, la segunda fecha del concierto de Robbie Williams fue cancelado por la Municipalidad de San Miguel . Sigue las últimas noticias y reacciones en este minuto a minuto.