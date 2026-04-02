Robbie Williams llega a Perú el próximo 23 y 24 de setiembre para ofrecer dos conciertos memorables como parte de su gira "BritPop". Tras el sold out de su primer show en Lima, la productora One Entertainment programó un segundo día de espectáculo en el Arena 1 Park de la Costa Verde. Ante esto, el cantante envió un saludo a sus seguidores peruanos para agradecerles por el cariño y apoyo.

El cantante británico Robbie Williams expresó su agradecimiento al público peruano tras la gran acogida de su gira "BritPop" en Perú. Y, como muestra de gratitud, el artista envió un video dirigido a sus seguidores, en el que destacó el cariño recibido y su entusiasmo por reencontrarse con ellos muy pronto.

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“¡Perú, gracias por todo el cariño! Lo siento aquí en mi corazón. Nos vemos en la gira mundial de Britpop”, dijo la estrella inglesa a través de un curioso video, donde aparece acostado sobre su cama, mientras descansa, una actitud muy natural en sus incursiones en las redes sociales. “Lima, nos vemos en una fecha más en setiembre. Gracias, los amo”, finalizó Robbie.

Luego de agotar las entradas para su primer concierto en Lima, el intérprete de “Angels” programó una nueva fecha, que se realizará el miércoles 23 de setiembre en Arena 1 Park, confirmando así dos conciertos en la capital peruana.

Este segundo concierto posiciona al Perú como uno de los destinos más importantes de la gira en la región, sumándose a otras ciudades con fechas agotadas, como Buenos Aires y Ciudad de México.

Robbie Williams agotó las entradas de su concierto en Lima en Arena 1 Park de la Costa Verde, que se realizará el jueves 24 de setiembre. (Foto: Instagram @robbiewilliams)

En su primera visita a Lima, Robbie Williams presentará un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos, como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, así como otros temas representativos de su carrera solista.

Las entradas para el segundo concierto que Robbie Williams ofrecerá en Arena 1 Park de la Costa Verde, están a la venta a través de Ticketmaster.