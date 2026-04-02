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Robbie Williams envía un mensaje a fans peruanos por concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Robbie Williams envía un mensaje a fans peruanos por concierto en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Robbie Williams llega a Perú el próximo 23 y 24 de setiembre para ofrecer dos conciertos memorables como parte de su gira "BritPop". Tras el sold out de su primer show en Lima, la productora One Entertainment programó un segundo día de espectáculo en el Arena 1 Park de la Costa Verde. Ante esto, el cantante envió un saludo a sus seguidores peruanos para agradecerles por el cariño y apoyo.

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