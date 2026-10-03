El cantante se presentará el próximo 12 de diciembre en el Estadio San Marcos, en Lima, como parte del cierre de su gira internacional. | Foto: Instagram (@robbiewilliams) / Composición EC
El cantante se presentará el próximo 12 de diciembre en el Estadio San Marcos, en Lima, como parte del cierre de su gira internacional. | Foto: Instagram (@robbiewilliams) / Composición EC
Por Redacción EC

Robbie Williams confirmó su regreso a Lima y envió un mensaje a sus seguidores peruanos luego de que se anunciara que volverá a presentarse en la capital el próximo 12 de diciembre, esta vez en el Estadio San Marcos, como parte de su gira Britpop.

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