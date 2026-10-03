Robbie Williams confirmó su regreso a Lima y envió un mensaje a sus seguidores peruanos luego de que se anunciara que volverá a presentarse en la capital el próximo 12 de diciembre, esta vez en el Estadio San Marcos, como parte de su gira Britpop.

A través de sus redes sociales, el artista recordó la promesa que hizo tras la suspensión de su segundo concierto en Lima y aseguró que cumplirá con regresar al país.

“¡Lima! Dije que volvería, ¡y aquí estoy! Britpop, el gran final, 12 de diciembre. ¡Mucho amor, Perú! ¡Nos vemos allá!”, expresó Williams en un video dirigido a sus fanáticos.

El anuncio se produce pocos días después de que su presentación del 24 de septiembre en Arena 1, en San Miguel, fuera cancelada debido a la clausura del recinto por observaciones relacionadas con la seguridad.

Tras aquella suspensión, Williams tuvo un encuentro con seguidores que se acercaron a las afueras del hotel donde se hospedaba en Miraflores.

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado tras la clausura del recinto donde se presentaría | Foto: Latina Noticias (Captura)

En ese momento, el cantante interpretó algunas canciones a capela, lució una camiseta de la selección peruana y manifestó su intención de regresar.

Ahora, esa promesa tiene una nueva fecha y escenario. El concierto del 12 de diciembre será presentado como el cierre de su recorrido por Latinoamérica con Britpop LATAM Tour 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Robbie Williams: Ticketmaster informará por correo la reprogramación del concierto tras clausura del Arena 1

¿Qué pasará con las entradas del concierto cancelado?

Las personas que compraron entradas para el concierto cancelado no tendrán que realizar ningún trámite adicional, pues sus boletos mantendrán automáticamente su validez para la nueva presentación en el Estadio San Marcos, informó el equipo del artista.

Quienes no puedan asistir el 12 de diciembre podrán solicitar la devolución total del dinero mediante los canales digitales de Ticketmaster.

Además, la organización habilitará nuevas localidades en las tribunas Norte, Oriente y Occidente, destinadas al público que no pudo adquirir entradas anteriormente.

Robbie Williams saludó a sus fans tras llegar a Lima.

Preventa y venta general

La preventa exclusiva para clientes de Interbank tendrá un 15% de descuento y se realizará el martes 6 y miércoles 7 de octubre, desde las 10 a. m., a través de Ticketmaster y sus puntos de venta autorizados.

Los precios durante la preventa serán de S/ 161 para Norte, S/ 323 para Oriente y Occidente 2, S/ 475 para Occidente 1 y S/ 510 para Occidente Central.

La venta general comenzará el jueves 8 de octubre a las 10 a. m. Los precios serán de S/ 185 para Norte, S/ 371 para Oriente y Occidente 2, S/ 545 para Occidente 1 y S/ 585 para Occidente Central.