Decenas de seguidores del cantante británico Robbie Williams se reunieron en los exteriores del hotel donde se hospeda, en Miraflores, luego de confirmarse la suspensión de su concierto programado para este jueves 24 de septiembre.

La medida fue anunciada por la Municipalidad de San Miguel, que clausuró el Arena 1 de la Costa Verde tras detectar fallas en las rutas de evacuación, salidas y accesos peatonales, como el puente Belén, durante la primera presentación del miércoles.

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Fans de Robbie Williams esperan a las afueras de su hotel



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A través de un comunicado, la comuna expresó su rechazo ante las condiciones registradas y señaló que la cancelación de esta segunda fecha, que tenía todas las entradas agotadas, busca garantizar la seguridad de los asistentes.

Tras la suspensión del show, varios fanáticos permanecieron en los alrededores del alojamiento con pancartas y celulares a la espera de un saludo del artista, reportó Canal N.

Robbie Williams saludó a sus fans tras llegar a Lima.

Entre los presentes hubo seguidores peruanos y extranjeros que llegaron a Lima exclusivamente para el concierto, como una ciudadana boliviana que arribó a la capital horas antes de conocerse la cancelación.

En la zona se observó un cerco de seguridad alrededor del perímetro del hotel y un vehículo preparado para el traslado del cantante, quien un día antes salió al exterior para saludar a sus seguidores, firmar discos y tomarse fotografías con ellos.

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