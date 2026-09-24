En el lugar se constató un cerco de seguridad alrededor del perímetro y un vehículo listo para el traslado del cantante | Foto: EFE / Canal N (Captura) / Composición EC
En el lugar se constató un cerco de seguridad alrededor del perímetro y un vehículo listo para el traslado del cantante | Foto: EFE / Canal N (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Decenas de seguidores del cantante británico Robbie Williams se reunieron en los exteriores del hotel donde se hospeda, en Miraflores, luego de confirmarse la suspensión de su concierto programado para este jueves 24 de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.