A pocas hora de su segundo concierto de Robbie Williams en Lima, la Municipalidad de San Miguel anunció la clausura inmediata del Arena 1, recinto donde se iba a presentar el cantante británico este jueves 24 de setiembre. Ante lo sucedido, miles de fans peruanos lamentaron la cancelación del show a través de las redes sociales.

Como se recuerda, Robbie Williams tenía programado dos conciertos en Perú. La primera fecha anunciada fue para el 24 de setiembre, logrando un sold out rotundo. Tras la fuerte demanda, se anunció una segunda fecha para el miércoles 23 de setiembre, show que se desarrolló con total normalidad.

Sin embargo, al finalizar el primer concierto en Lima, se presentaron complicaciones para el público durante la salida del local, ya que se cerró el acceso al puente peatonal situado en el sector del Puente Peatonal Parque Belén.

Fans peruanos lamentan cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima tras la clausura inmediata del Arena 1. (Foto: Instagram - @robbiewilliams)

Tras la noticia, miles de fans lamentaron la cancelación del concierto y algunos llenaron de comentarios la última publicación que realizó Robbie Williams en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotografías de su show en el Arena 1.

“Robbie hoy es tu sold out!!! Queremos verte una vez más”, “Con toda la fe para que no cancelen el show de hoy. Ayer fue maravilloso, pero hoy iban todos tus reales fans”, “Por favor, que no cancelen el concierto. No es justo”, “Por favor que no cancelen, te lo suplico”, “Por favor no lo cancelen!!!! Me han roto el corazón” son algunos comentarios que se lee en Instagram del cantante.

Comunicado de la Municipalidad

Ante los inconvenientes, la Municipalidad de San Miguel anunció la clausura del reciento indicando su rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización.

Fans peruanos lamentan cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima tras la clausura inmediata del Arena 1. (Foto: Captura de video )

“Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señala la misiva.

Hasta el momento, la productora a cargo del concierto de Robbie Williams en Perú no se ha pronunciado al respecto. El artista tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial.