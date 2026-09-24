Fans peruanos lamentan cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima tras la clausura inmediata del Arena 1. (Foto: Instagram - @robbiewilliams (@charlielightening) / Captura de video - @zero_live.pe)
Fans peruanos lamentan cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima tras la clausura inmediata del Arena 1. (Foto: Instagram - @robbiewilliams (@charlielightening) / Captura de video - @zero_live.pe)
Por Redacción EC

A pocas hora de su segundo concierto de Robbie Williams en Lima, la Municipalidad de San Miguel anunció la clausura inmediata del Arena 1, recinto donde se iba a presentar el cantante británico este jueves 24 de setiembre. Ante lo sucedido, miles de fans peruanos lamentaron la cancelación del show a través de las redes sociales.

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