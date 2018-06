Robbie Williams: el ídolo musical que siempre quiso ser estrella de fútbol

A sus 44 años, Robbie Williams no se conforma con haber sido uno de los más queridos integrantes de la banda británica Take That, y de mover millones y ser multripremiado gracias a sus discos solista. El astro musical siente que le falta algo en su exitosa carrera si no juega al fútbol.

Por ello, desde el 2006, el cantante Robbie Williams es también un “futbolista profesional”. Lo es al menos durante el Soccer Aid, evento que realiza desde hace 12 años para recaudar fondos a favor de Unicef en el Reino Unido.

Con la ayuda de su amigo, el cantante Jonathan Wilkes, creó el evento de fútbol de caridad: una combinación de celebridades y estrellas del fútbol profesional que se reúnen cada dos años para jugar y ayudar.

"Realmente pensé que lo haríamos una vez y recaudaríamos un poco de dinero", admitió Robbie en una entrevista.

Entre los famosos que han participado están Will Ferrell, Usain Bolt, David Gray, Mike Myers, Bradley Walsh, Romario, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldhinho, Mark Owen, Gerard Butler, entre otros.

El ícono del pop británico también es un fiel fanático del Port Vale Football Club, e incluso es accionista del club.

Robbie Williams, quien ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, cumpliría este jueves uno de sus más anhelados sueños de infancia.

El intérprete de "Angel" actuará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo Rusia 2018, en el Estadio Luzhniki de Moscú, justo antes del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. El niño que quería ser futbolista ha prometido un "espectáculo inolvidable".