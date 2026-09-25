Los usuarios podrán gestionar el reembolso a través de la web de Ticketmaster | Foto: EFE
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Por Redacción EC

La devolución de entradas del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, programado para el 24 de setiembre y suspendido tras la clausura municipal del Arena 1 Park, en San Miguel, ya fue habilitada, informó One Entertainment, productora del espectáculo en Perú.

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