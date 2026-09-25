La devolución de entradas del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, programado para el 24 de setiembre y suspendido tras la clausura municipal del Arena 1 Park, en San Miguel, ya fue habilitada, informó One Entertainment, productora del espectáculo en Perú.

A través de un comunicado que difundieron en redes sociales, la organización detalló que los usuarios interesados pueden iniciar el trámite de reembolso en la web de Ticketmaster, “donde encontrarán la información y plazos para solicitarla”.

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De otro lado, tras la cancelación del evento, la empresa indicó que trabaja junto al equipo del artista británico para reubicar la función en un nuevo recinto dentro de su actual gira por Latinoamérica.

“Agradecemos la buena disposición del artista y de su equipo”, señaló la productora, informando que la fecha y la ubicación de reemplazo serán anunciadas en los próximos días a través de sus canales oficiales y los de la ticketera.

Cancelan el segundo concierto de Robbie Williams en Lima, tras la clausura del Arena 1 dispuesto por la Municipalidad de San Miguel, el 24 de septiembre de 2026. (Foto: GEC)

Razones de la clausura municipal y postura de la empresa

La Municipalidad de San Miguel justificó la clausura de Arena 1 Park tras fiscalizar el primer concierto del cantante, realizado el miércoles 23 de septiembre, donde ubicaron deficiencias en las vías de evacuación, desorden en los accesos de salida y el cierre no autorizado de accesos peatonales al finalizar el evento.

Por su parte, One Entertainment aseguró haber subsanado las observaciones técnicas desde tempranas horas del jueves para garantizar los estándares de seguridad requeridos. Sin embargo, afirmaron que no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades para realizar el espectáculo.

Mensaje de Robbie Williams a sus fanáticos

Antes de viajar a Santiago de Chile para continuar con su gira, Robbie Williams se tomó unos minutos para saludar a los fanáticos congregados afuera de su hotel en Miraflores.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, declaró el cantante británico antes de abandonar el país.

momento Robbie Williams

fuera del Miraflores Park

cuando se despidió finalmente de Lima PE

poco después de las 3 PM hora peruana

🇵🇪✈️🇨🇱 pic.twitter.com/o316RPKIsN — Nataniel Dasso (@NatanDasso) September 25, 2026

Un día antes, tras enterarse de la cancelación, el artista ya había tenido un gesto similar al salir a interpretar a capela su éxito ‘Angels’ frente a sus seguidores.

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