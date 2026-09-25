La devolución de entradas del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, programado para el 24 de setiembre y suspendido tras la clausura municipal del Arena 1 Park, en San Miguel, ya fue habilitada, informó One Entertainment, productora del espectáculo en Perú.
La devolución de entradas del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, programado para el 24 de setiembre y suspendido tras la clausura municipal del Arena 1 Park, en San Miguel, ya fue habilitada, informó One Entertainment, productora del espectáculo en Perú.
A través de un comunicado que difundieron en redes sociales, la organización detalló que los usuarios interesados pueden iniciar el trámite de reembolso en la web de Ticketmaster, “donde encontrarán la información y plazos para solicitarla”.
De otro lado, tras la cancelación del evento, la empresa indicó que trabaja junto al equipo del artista británico para reubicar la función en un nuevo recinto dentro de su actual gira por Latinoamérica.
“Agradecemos la buena disposición del artista y de su equipo”, señaló la productora, informando que la fecha y la ubicación de reemplazo serán anunciadas en los próximos días a través de sus canales oficiales y los de la ticketera.
Razones de la clausura municipal y postura de la empresa
La Municipalidad de San Miguel justificó la clausura de Arena 1 Park tras fiscalizar el primer concierto del cantante, realizado el miércoles 23 de septiembre, donde ubicaron deficiencias en las vías de evacuación, desorden en los accesos de salida y el cierre no autorizado de accesos peatonales al finalizar el evento.
Por su parte, One Entertainment aseguró haber subsanado las observaciones técnicas desde tempranas horas del jueves para garantizar los estándares de seguridad requeridos. Sin embargo, afirmaron que no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades para realizar el espectáculo.
Un día antes, tras enterarse de la cancelación, el artista ya había tenido un gesto similar al salir a interpretar a capela su éxito ‘Angels’ frente a sus seguidores.
VIDEO RECOMENDADO:
El video aborda los rumores sobre una posible crisis entre Hugo García e Isabella Ladera tras publicaciones y mensajes en redes sociales, en medio del revuelo mediático por la boda de Mafer Neyra, las indirectas entre exparejas y la atención de los seguidores.