Robbie Williams se queja de cirugía: "No puedo mover mi frente"

El cantante Robbie Williams sorprendió al declarar durante los Attitude Awards (Premios Actitud) que el exceso de bótox en su cara no lo deja mover la cara.

"Me he rellenado la cara con bótox y he retocado mi barbilla, lo que significa que no puedo mover mi jodida frente", afirmó Robbie Williams, sorprendiendo a todos los presentes que se dieron cita en la premiación en Londres, según YouTube.

Mira el video de YouTube...

Como se ve en YouTube, el ex miembro de Take That justificó los retoques estéticos en su rostro, sin embargo, admitió no sentir preocupación por convertirse en una "vieja estrella del pop".

"Estás de vuelta, haces un nuevo álbum y esperas que sea un éxito, tienes 42 años, estás gordo, tienes bolsas en los ojos y tienes que crear un gran estribillo", declaró Robbie Williams en imágenes de YouTube.

El cantante inglés anunció que sacará un nuevo álbum después de tres años llamado The Heavy Entertainment Show. El cantante inglés que sufría de artritis y que estaba perdiendo habilidades de baile.

Robbie Williams está casado con la actriz estadounidense Ayda Field y es padre de dos hijos.