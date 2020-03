Robbie Williams contó en una entrevista a la emisora británica Sirius XM que Brian May y Roger Taylor, miembros de Queen, le ofrecieron en el 2001 ser el vocalista de la banda en reemplazo de Freddie Mercury.

Inmediatamente el cantante decidió rechazar la oferta, pues jamás podría ocupar “de manera digna” a Mercury, quien falleció en 1991. “Tenía un autoestima muy baja (...) Pensé que les ahorraría la audiencia de tenerme intentando subir el escenario hasta el mismo escalón que Freddie. Para mi, él es angelical, es divino. Era demasiado aterrador”, agregó.

El hecho se dio cuando el intérprete de “Rock DJ” se encontraba en la cima de su carrera y tenía en el número 1 a sus tres primeros álbumes en solitario en Gran Bretaña.

Además estaba regrabando el clásico de Queen “We are the Champions” con May y Taylor para la banda sonora de la película “Destino de Caballero”. “Fue absolutamente increíble grabar con Brian y Roger (...), y estar en un habitación con la historia real”, comentó.

Finalmente, confesó que está feliz de haberse negado a ser el vocalista de 'Queen’. “Adam Lambert (actual cantante de Queen) es puro talento. Su voz es absolutamente increíble y es un magnífico intérprete y una persona adorable”, añadió.