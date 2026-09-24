A pesar de la cancelación de su segundo concierto en Lima, programado para este jueves 24 de septiembre, el cantante británico Robbie Williams se despidió de sus fanáticos con una presentación improvisada en los exteriores de su hotel en Miraflores.

La concentración de seguidores se produjo luego de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura del Arena 1 tras advertir graves riesgos de seguridad durante el primer espectáculo. Ante la medida, decenas de fanáticos nacionales y extranjeros acudieron al Hotel Belmond, donde permanecía hospedado el músico, con la expectativa de verlo.

MIRA AQUÍ: Municipalidad de San Miguel ratifica cancelación del concierto de Robbie Williams

Tras varias horas de espera e incertidumbre ante la falta de un comunicado oficial por parte de la empresa productora, un integrante del equipo del artista salió a conversar con el público reunido para solicitar silencio y confirmar que el cantante se acercaría al cerco de seguridad.

Minutos después, Robbie Williams apareció vestido con una casaca deportiva negra y una gorra blanca. Acompañado por miembros de su banda, el intérprete saludó a la multitud y cantó a capela su clásico “Angels”, provocando la emoción de los asistentes. Al finalizar el encuentro, el músico se desabrochó la casaca para lucir la camiseta de la selección peruana de fútbol ante los aplausos del público.

El show cancelado de este jueves había sido la primera fecha anunciada, por lo que sus entradas también se agotaron rápidamente.

Después de la cancelación de su concierto en Perú el gran Robbie Williams llega a su hotel y canta a capela Angels acompañado de una guitarra y su equipo, un grande pic.twitter.com/PnqRNLbgHz — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) September 25, 2026

Municipalidad de San Miguel ratificó la clausura del Arena 1

Previamente, la comuna de San Miguel clausuró el recinto tras detectar deficiencias en las rutas de evacuación, desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales durante el concierto del miércoles 23 de septiembre.

Al respecto, el gerente municipal, Jorge Román, afirmó que el recinto dejó de reunir las condiciones técnicas requeridas para albergar el aforo autorizado, señalando que el operativo aplicado durante el evento no coincidió con el plan presentado previamente por la organización.

El Arena 1 Park fue clausurado por la Municipalidad de San Miguel | Foto: GEC

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Municipalidad de San Miguel reitera clausura de concierto de Robbie Williams



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Por su parte, el subgerente de Tránsito del distrito, Óscar Cáceres, detalló que el plan inicial contemplaba cuatro rutas de evacuación, incluyendo las subidas Gamarra e Independencia, el puente peatonal Parque Belén y un despliegue de 40 buses de traslado, pero que “internamente la canalización ha fallado”.

Ante la cancelación definitiva del espectáculo, que contaba con todas las entradas vendidas, el Indecopi instó a la empresa organizadora, One Entertainment, a comunicar de manera clara, completa y oportuna el procedimiento y los plazos para la reprogramación o la devolución del dinero a los usuarios afectados.

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