El cantante británico se tenía que presentar este jueves 24 de setiembre en el Arena 1 de San Miguel, pero el recinto fue clausurado por ordenanza municipal | Foto: Latina Noticias (Captura)
El cantante británico se tenía que presentar este jueves 24 de setiembre en el Arena 1 de San Miguel, pero el recinto fue clausurado por ordenanza municipal | Foto: Latina Noticias (Captura)
Por Redacción EC

A pesar de la cancelación de su segundo concierto en Lima, programado para este jueves 24 de septiembre, el cantante británico Robbie Williams se despidió de sus fanáticos con una presentación improvisada en los exteriores de su hotel en Miraflores.

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