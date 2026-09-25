El cierre del Arena 1, donde Williams ofrecería un concierto el 24 de setiembre, se debió a fallas en las medidas de seguridad. (Foto: BRUNO DE CARVALHO / AFP)
El cierre del Arena 1, donde Williams ofrecería un concierto el 24 de setiembre, se debió a fallas en las medidas de seguridad. (Foto: BRUNO DE CARVALHO / AFP)
Por Redacción EC

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima será reprogramado, confirmó Ticketmaster, luego de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura del Arena 1 Park por observaciones relacionadas con las vías de evacuación del recinto tras la primera presentación del cantante británico, realizada el miércoles 23 de septiembre.

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