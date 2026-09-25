El segundo concierto de Robbie Williams en Lima será reprogramado, confirmó Ticketmaster, luego de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura del Arena 1 Park por observaciones relacionadas con las vías de evacuación del recinto tras la primera presentación del cantante británico, realizada el miércoles 23 de septiembre.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ticketera informó que el evento, programada al jueves 24 de septiembre, no pudo realizarse debido a la medida dispuesta por las autoridades.

En ese sentido, la plataforma señaló que los detalles sobre la nueva fecha del espectáculo serán comunicados por correo electrónico a los asistentes que adquirieron sus entradas, de acuerdo con lo establecido por la producción.

“Como ticketera oficial del evento, estaremos comunicando próximamente mayor información en línea a lo establecido por la Organización, a través del correo electrónico registrado durante la compra”, fueron las indicaciones de Ticketmaster.

Por su parte, One Entertainment, realizadora del evento, aseguró que las observaciones de seguridad realizadas por la municipalidad fueron atendidas desde las primeras horas del día, pero que “hasta el cierre de este comunicado no obtuvieron respuesta alguna para poder realizar el show”.

La Municipalidad de San Miguel explicó que la clausura se produjo luego de una inspección donde se detectaron deficiencias en los accesos del recinto al finalizar la primera fecha del espectáculo.

Según la comuna, las observaciones estuvieron relacionadas con las vías de evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado del puente Belén, acceso peatonal que conecta el recinto con la zona alta del distrito.

Tras la suspensión del concierto, Williams se reunió con sus seguidores en los exteriores de su hotel en Miraflores antes de viajar a Santiago de Chile. Vestido con la camiseta peruana, interpretó a capela su tema “Angels”, lamentando no haber podido realizar la segunda presentación en Lima.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, manifestó el cantante británico.

momento Robbie Williams

fuera del Miraflores Park

cuando se despidió finalmente de Lima PE

poco después de las 3 PM hora peruana

🇵🇪✈️🇨🇱 pic.twitter.com/o316RPKIsN — Nataniel Dasso (@NatanDasso) September 25, 2026

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