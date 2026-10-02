El show se realizará el 12 de diciembre con boletos que van desde los 161 soles en preventa | (Foto: Jia Haocheng / POOL / AFP)
El show se realizará el 12 de diciembre con boletos que van desde los 161 soles en preventa | (Foto: Jia Haocheng / POOL / AFP)
Por Redacción EC

El cantante británico Robbie Williams se presentará en Lima el próximo sábado 12 de diciembre en el Estadio San Marcos para cerrar su gira internacional ‘Britpop’, luego de que las autoridades de San Miguel clausuraran el Arena 1 por graves fallas en sus salidas de emergencia, lo que obligó a suspender el segundo concierto previsto para el pasado 24 de septiembre.

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