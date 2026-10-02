El cantante británico Robbie Williams se presentará en Lima el próximo sábado 12 de diciembre en el Estadio San Marcos para cerrar su gira internacional ‘Britpop’, luego de que las autoridades de San Miguel clausuraran el Arena 1 por graves fallas en sus salidas de emergencia, lo que obligó a suspender el segundo concierto previsto para el pasado 24 de septiembre.

La decisión municipal se tomó tras detectar desórdenes, accesos bloqueados con vallas y la falta de vías de evacuación durante la primera presentación del artista, realizada el pasado 23 de setiembre.

Frente a ello, el equipo del artista confirmó que las entradas compradas para la fecha cancelada seguirán siendo válidas, sin ningún trámite ni costo adicional. En tanto, para quienes no puedan asistir a esta nueva fecha, Ticketmaster habilitará la devolución total de su dinero.

Nuevas zonas para el concierto de Robbi Williams y el precio de las entradas

Además, la organización puso a la venta nuevas entradas en las tribunas Norte, Oriente y Occidente. Los boletos se podrán comprar en Ticketmaster y en los módulos presenciales ubicados en las tiendas Wong de San Borja (La Rambla), Miraflores (Benavides y República de Panamá), Plaza San Miguel y en el Metro de Plaza Norte.

Los usuarios podrán gestionar el reembolso a través de la web de Ticketmaster | Foto: EFE

La preventa especial para clientes Interbank tendrá un 15% de descuento e irá desde el martes 6 de octubre a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 7 de octubre. En esta etapa, los precios serán los siguientes:

Norte: S/ 161

S/ 161 Oriente: S/ 323

S/ 323 Occidente 2: S/ 323

S/ 323 Occidente 1: S/ 475

S/ 475 Occidente Central: S/ 510

Finalmente, la venta general comenzará el jueves 8 de octubre con sus costos normales:

Norte: S/ 185

S/ 185 Oriente: S/ 371

S/ 371 Occidente 2: S/ 371

S/ 371 Occidente 1: S/ 545

S/ 545 Occidente Central: S/ 585

Robbie Williams y su mensaje al Perú tras confirmar nueva fecha: “Dije que volvería”

Tras confirmarse el cambio de escenario y la nueva fecha, el propio artista británico envió un mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales: “¡Lima! Dije que volvería, ¡y aquí estoy! Britpop, el gran final, 12 de diciembre”, dijo para luego finalizar: “¡Mucho amor, Perú! ¡Nos vemos allá!”.

Este anuncio cumple la promesa que Williams hizo la noche del 24 de septiembre, cuando las autoridades clausuraron el recinto de San Miguel.

Tras la cancelación, el cantante se reunió con sus fans en las afueras del Hotel Belmond en Miraflores, donde cantó a capela temas como “Feel” y “Angels”, lució la camiseta peruana y prometió un pronto retorno que ahora se concreta en el coloso sanmarquino.