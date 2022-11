Pasado y presente

Por aquel entonces los socios Julio Vásquez y Javier Chunga trabajaban en la promoción de grupos de rock, pero no conseguían colocar a sus representados. “Por más que presentábamos nuestros formatos a los productores, no nos llamaban. No les llamamos la atención. Entonces, no se nos ocurrió mejor idea que hacer un evento en el mejor local que existía: el Gran Parque de Lima (ahora Gran Parque de la Exposición)”, cuenta el organizador a El Comercio y añade que la municipalidad aprobó el proyecto con rapidez. “El público también estaba buscando un lugar adecuado que les permita escuchar a las bandas, un lugar donde se puedan cumplir los horarios, un lugar seguro, y creo que ese fue el éxito de del festival”, añade.

El evento llegó a desarrollarse hasta dos veces por año. Pero luego de la edición 2013, nueve años de silencio. Julio Vásquez cuenta que se habían desgastado luego de haber trabajado “prácticamente por 15 años”. Necesitaban un respiro.

Oficialmente, el evento regresa para celebrar su vigésimo aniversario (que en realidad es el vigésimo primero), y lo hace con más de treinta agrupaciones y artistas, entre ellos Mar de Copas, Diazepunk, Turbopótamos, Aeropajitas, Dolores Delirio, Inyectores, 6 Voltios (la reunión), entre otros. Estas tres últimas integraron el primer lineup del evento en 2001. A lo largo de su historia, el festival se desarrolló en lugares como el Club Lawn Tennis (Jesús María), el Vértice del Museo de la Nación (San Borja) e incluso El Huaralino (Los Olivos). Para este 2022, Rock en el Parque tiene como sede el Arena Perú de Surco.

Ante el retorno de las bandas que los acompañaron en sus orígenes, Vásquez se pone nostálgico. Cuenta que se respira confraternidad en las reuniones, sea con los músicos más experimentados o con las bandas de relativa novedad, como Santa Madero y Suerte Campeón.

De izquierda a derecha José 'Chachi' Galarza y Arturo 'Pocho' Prieto de Río, así como Daniel F, Jovan Tomasevic de Zen y Wicho García de Mar de Copas; parte de los músicos que se presentarán en Rock en el Parque. / Lenin Tadeo/ Grupo El Comercio

En defensa del rock

El Comercio: ¿Qué tan importante es mantener estos festivales en un país donde el género que predomina es el urbano?

Julio Vásquez: El rock nunca muere ni va a morir, o sea, el rock está ahí, ¿No? Está en nuestro ADN y eso va a seguir así en adelante. Obviamente, hay nuevas formas de escuchar la música, pero yo creo que hay espacio para todos, porque igual alguien te puede decir “yo soy rockero”, pero lo vas a ver en una fiesta bailando algo de reggaetón y eso no quiere decir que no sea amante del rock.

EC: ¿Tenemos todavía tenemos espacios públicos, parques, ideales para conciertos?

JV: Lamentablemente, nuestros alcaldes no se han preocupado por tener un espacio adecuado para para este tipo de eventos. Lo ideal hubiera sido una gran explanada verde, donde el público se pueda recostar en el grass. Lima ha crecido tan desordenadamente que no hay un lugar adecuado. Tú puedes ir al Rock al Parque de Colombia, que se celebra en el parque Simón Bolívar, que es gigantesco, estuve ahí fue invitado para sus 15 años y entraron 150.000 personas, un mar humano que en mi vida lo había visto.

EC: En los últimos años hemos tenido ejemplos interesantes de festivales como Vivo x el Rock y otros menos interesantes como Perú Central, al que le fue bastante mal. Considerando toda tu experiencia, ¿Cuáles dirías que son los requisitos que sí o sí debe tener un festival para realizarse bien?

Esa pregunta es bien fácil de responder: tú debes de cumplir con todo lo que ofreces desde un inicio. Cumplir a las bandas, a tu personal, a tus técnicos, al dueño del local, cumplir con el dueño del de los equipos de sonido y cumplir con el público, con el horario; para que todo marche en forma adecuada. ¿Qué pasa cuando hay algunos productores o pseudo productores que les está yendo mal? Dejan de presentar a una banda o dejan de alquilar determinado equipo de sonido necesario. Todo eso crea un mal ambiente. Tú lo que tienes que hacer es bien fácil, solamente hacer una fiesta bien organizada.

En sentido horario José 'Pelo' Madueño (2013), Diazepunk (2008) y Tiempofuera (2013); artistas durante presentaciones pasadas del evento. / Archivo El Comercio/ YouTube

Las grandes ausentes: artistas mujeres

De manera posterior a la entrevista, El Comercio llamó nuevamente por teléfono a Vásquez para una última consulta: el porqué de la escasez de artistas mujeres en el festival, pues de las agrupaciones participantes ellas solo están en Santa Madero (Karina Castillo) y Mar de Copas (Phoebe Condos). Como él no contestó a las llamadas, enviamos la consulta por medio del relacionista público. A continuación, la respuesta de Vásquez abreviada:

“Para esta edición, conversamos con Sandra Requena de Atómica, quien nos comunicó la imposibilidad de acompañarnos debido a que tenía programado un viaje al extranjero. Como dato adicional, en el equipo de producción, un poco más del 50%, son mujeres, quienes, si bien están tras bambalinas, realizan un trabajo muy importante en la realización”.

Sandra Requena de Atómica, en conversación con El Comercio, dijo que simplemente se informó a en su momento a la organización del festival que “no la hacían”.

Al centro Aura Buntinx, mánager de la banda participante Santa Madero. Ella fue la única mujer presente en la conferencia de Rock en el Parque 2022. / Lenin Tadeo

“Somos conscientes de que tenemos una deuda con la participación femenina en cuanto a bandas, mas no en cuanto a equipo de producción. Para las siguientes ediciones, seguiremos buscando agrupaciones con integrantes femeninas y también las invitamos a que nos envíen sus propuestas musicales”, agregó Vásquez.

Por su parte Javier Chunga, el otro organizador, dijo: “Es una realidad en nuestro medio que la producción musical de las bandas de chicas se da en menor proporción comparada con la de bandas de chicos. Actualmente, andamos informándonos y averiguando de mas bandas femeninas para futuras ediciones”.

En una primera comunicación Chunga también dijo que se invitó a la cantante Clara Yolks, pero recién hubo respuesta cuando ya habían “cerrado el cartel”. VVManagement, agencia que representa a la cantante, contó a este diario que recibieron la invitación y, al día siguiente, respondieron con la cotización. “Días después nos indicaron que se habían quedado sin cupos y la invitación quedaba pendiente para una futura edición”, sostuvo el representante.

Tras la primera comunicación, Chunga contactó con El Comercio para indicar que se intentó incluir a Yolks en el lineup, “pero temas de organización lo impidieron. Esperamos contar con ella en una próxima edición”.

