Bandas como Zen, Mar de Copas y Amen se presentarán el 28 de marzo en la explanada del estadio de San Marcos, durante la tercera edición del festival.
Por Redacción EC

El psicólogo peruano Tomás Angulo reaparece frente a cámaras como protagonista del nuevo spot promocional del festival Rock en La Muralla. El corto reúne a varias de las bandas que formarán parte de la tercera edición del evento, programada para el 28 de marzo en la explanada del estadio de San Marcos.

