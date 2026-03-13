El psicólogo peruano Tomás Angulo reaparece frente a cámaras como protagonista del nuevo spot promocional del festival Rock en La Muralla. El corto reúne a varias de las bandas que formarán parte de la tercera edición del evento, programada para el 28 de marzo en la explanada del estadio de San Marcos.

En el video, producido por la empresa Echowave, Angulo interpreta a un terapeuta que recibe en consulta a distintos músicos de la escena local. Uno de los encuentros más comentados es con Jhovan Tomasevich, con quien conversa sobre su reciente presencia mediática en redes sociales.

El spot también incluye la participación de integrantes de Río, quienes visitan al especialista para responder una curiosa pregunta: por qué siempre aparecen juntos. A la dinámica se suman cameos del cómico Cachay y de músicos como Salim Vera, Marcello Motta y Diana Foronda, entre otros.

La campaña acompaña el anuncio de una edición más ambiciosa del festival, que contará con dos escenarios y más de veinte agrupaciones de la escena nacional. En el cartel figuran nombres como Amen, Mar de Copas, Zen, Pelo Madueño y Uchpa, junto a propuestas de punk, fusión y rock alternativo que buscan ampliar el alcance del encuentro.