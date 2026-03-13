Resumen
El psicólogo peruano Tomás Angulo reaparece frente a cámaras como protagonista del nuevo spot promocional del festival Rock en La Muralla. El corto reúne a varias de las bandas que formarán parte de la tercera edición del evento, programada para el 28 de marzo en la explanada del estadio de San Marcos.
