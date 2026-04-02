Resumen

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La organización informó que los tickets ya están disponibles en la plataforma Joinnus | Foto: Joinnus (Captura)
La organización informó que los tickets ya están disponibles en la plataforma Joinnus | Foto: Joinnus (Captura)
Por Redacción EC

El próximo 28 de junio, el Estadio San Marcos será la sede del festival “Rock en Lima 2026”, evento que reunirá por primera vez en un mismo escenario a Los Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno.

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