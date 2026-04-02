El próximo 28 de junio, el Estadio San Marcos será la sede del festival “Rock en Lima 2026”, evento que reunirá por primera vez en un mismo escenario a Los Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno.

Vilma Palma e Vampiros, bajo el liderazgo de Mario “El Pájaro” Gómez, llega a Lima con 35 años de trayectoria y nuevas composiciones como “Lo que pienso de vos”.

Los Auténticos Decadentes llegan al país antes de su gira por México y Europa, presentando además su material conmemorativo “Mi vida loca 30 años - Relatos del corazón”, un EPK que explora la historia de sus canciones más populares.

En la línea del rock y tras su actuación en Vive Latino, Enanitos Verdes, con Felipe Staiti, Jota Morelli, Guille Baldalá y Bosco, refuerzan su compromiso de crear música que conecte con nuevas generaciones.

El festival contará con Proyecto Uno, grupo neoyorquino de ritmos urbanos que interpretará clásicos como ‘El Tiburón’ y ‘Está pegao’. Con más de 3 millones de oyentes en Spotify y varios discos de platino, se suman a las bandas nacionales Agi-tc y Los Primos.

Finalmente, la organización informó que las entradas ya están a la venta en Joinnus, con 15% de descuento para clientes BBVA. De igual forma, los precios son: Platinum S/299, Occidente S/272, Oriente S/255, VIP S/215 y Norte S/85.

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