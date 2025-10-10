Rock Gala, el evento que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos

Escucha la noticia
Este año, Perú y Estados Unidos celebran dos siglos de relaciones diplomáticas, una historia marcada por el intercambio, la cooperación y los gestos culturales que han acompañado ese vínculo. En medio de las conmemoraciones oficiales, la American Women’s Literary Club (AWLC) propone una forma distinta de celebrar: una gala artística en el Colegio Franklin Delano Roosevelt, donde la música, el arte y el diseño se unirán para rendir homenaje a esa amistad duradera.
“Nuestro objetivo es mostrar que todas las artes se sustentan en la creatividad, y que en nuestro evento cada perspectiva —la peruana y la estadounidense— se enriquece con la presencia de la otra”, señala la Dra. Aerin Workman Benavides, primera vicepresidenta de la AWLC, que presenta junto a la Embajada Estadounidense el evento benefico, “Noche de Arte, Música y Diseño”.
Hace unos meses, la Embajada del Perú en Estados Unidos y la Universidad San Ignacio de Loyola presentaron el libro “Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos: Lazos de unión y sueños compartidos”, una publicación que revisa la historia de cooperación entre ambos países. En esa misma línea, la gala de la AWLC traslada el espíritu del libro al escenario, transformando la reflexión histórica en una experiencia cultural compartida.
“La cultura y las artes no son un lujo, sino una expresión vibrante de nuestras intersecciones culturales, tan vitales para unas relaciones diplomáticas positivas. Cada artista invitado tiene un vínculo con ambos países, ya sea por su experiencia o por el espíritu de sus obras”, afirma Workman.
Rock como embajador
El encuentro será este sábado 11 de octubre y reunirá a músicos, artistas y diseñadores peruanos y estadounidenses. La programación seguirá un formato sencillo y simbólico: a las 7 p.m. se iniciará el concierto de Frágil en el Performing Arts Center (PAC), con un repertorio que recorrerá parte de su trayectoria en el rock nacional. Luego, a las 8 p.m., el público se trasladará al vestíbulo del auditorio, donde se inaugurará una exposición y venta de arte y diseño contemporáneo, acompañada de un cóctel de cierre.
Participarán más de veinte artistas visuales cuyas obras —pinturas, esculturas, cerámicas y piezas de diseño— ocuparán los espacios del auditorio. Todos los fondos recaudados serán destinados a proyectos educativos en distintas regiones del país.
“El criterio de la fundación de Frágil es la unión de escenografía, vestuario, además de la música, pero también está el motivo. Es importante para nosotros ver que hay eventos que tengan un fin tan importante como el que hay aquí, y que sea el comienzo de cosas más grandes que ayuden a quienes necesitan una oportunidad”, menciona César Bustamante, miembro de Frágil.
La Rock Gala: Noche de Arte, Música y Diseño propone así una conmemoración diferente: sin discursos ni protocolos rigurosos, donde la cultura ocupa el centro del escenario. Una noche en la que los acordes de Frágil y las obras de los artistas invitados recordarán que, a veces, los vínculos entre países también se construyen con color, ritmo y empatía compartida. “Participar en la gala es experimentar múltiples culturas de ambas naciones, y esa educación cultural beneficia las relaciones diplomáticas desde sus cimientos”, concluye Workman.
Fecha: sábado 11 de octubre
Horario: 7:00 p.m.
Lugar: Colegio Franklin Delano Roosevelt
Entradas disponibles, e información adicional al correo: awlcinperu@gmail.com
