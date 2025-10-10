La emblemática banda peruana Frágil se presentará en el Rock Gala, evento benéfico que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos el sábado 11 de octubre.
Rock Gala, el evento que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos
Rock Gala, el evento que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos

Rock Gala, el evento que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos

Este año, Perú y Estados Unidos celebran dos siglos de relaciones diplomáticas, una historia marcada por el intercambio, la cooperación y los gestos culturales que han acompañado ese vínculo. En medio de las conmemoraciones oficiales, la (AWLC) propone una forma distinta de celebrar: una gala artística en el Colegio Franklin Delano Roosevelt, donde la música, el arte y el diseño se unirán para rendir homenaje a esa amistad duradera.

Nuestro objetivo es mostrar que todas las artes se sustentan en la creatividad, y que en nuestro evento cada perspectiva —la peruana y la estadounidense— se enriquece con la presencia de la otra”, señala la Dra. Aerin Workman Benavides, primera vicepresidenta de la AWLC, que presenta junto a la Embajada Estadounidense el evento benefico, “Noche de Arte, Música y Diseño”.

Hace unos meses, la Embajada del Perú en Estados Unidos y la Universidad San Ignacio de Loyola presentaron el libro “Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos: Lazos de unión y sueños compartidos”, una publicación que revisa la historia de cooperación entre ambos países. En esa misma línea, la gala de la AWLC traslada el espíritu del libro al escenario, transformando la reflexión histórica en una experiencia cultural compartida.

La cultura y las artes no son un lujo, sino una expresión vibrante de nuestras intersecciones culturales, tan vitales para unas relaciones diplomáticas positivas. Cada artista invitado tiene un vínculo con ambos países, ya sea por su experiencia o por el espíritu de sus obras”, afirma Workman.

El evento comenzará a las 7 p.m., en el Colegio Roosevelt.
Rock como embajador

El encuentro será este sábado 11 de octubre y reunirá a músicos, artistas y diseñadores peruanos y estadounidenses. La programación seguirá un formato sencillo y simbólico: a las 7 p.m. se iniciará el concierto de Frágil en el Performing Arts Center (PAC), con un repertorio que recorrerá parte de su trayectoria en el rock nacional. Luego, a las 8 p.m., el público se trasladará al vestíbulo del auditorio, donde se inaugurará una exposición y venta de arte y diseño contemporáneo, acompañada de un cóctel de cierre.

Participarán más de veinte artistas visuales cuyas obras —pinturas, esculturas, cerámicas y piezas de diseño— ocuparán los espacios del auditorio. Todos los fondos recaudados serán destinados a proyectos educativos en distintas regiones del país.

El criterio de la fundación de Frágil es la unión de escenografía, vestuario, además de la música, pero también está el motivo. Es importante para nosotros ver que hay eventos que tengan un fin tan importante como el que hay aquí, y que sea el comienzo de cosas más grandes que ayuden a quienes necesitan una oportunidad”, menciona César Bustamante, miembro de Frágil.

La Rock Gala: Noche de Arte, Música y Diseño propone así una conmemoración diferente: sin discursos ni protocolos rigurosos, donde la cultura ocupa el centro del escenario. Una noche en la que los acordes de Frágil y las obras de los artistas invitados recordarán que, a veces, los vínculos entre países también se construyen con color, ritmo y empatía compartida. “Participar en la gala es experimentar múltiples culturas de ambas naciones, y esa educación cultural beneficia las relaciones diplomáticas desde sus cimientos”, concluye Workman.

Rock Gala

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 7:00 p.m.

Lugar: Colegio Franklin Delano Roosevelt

Entradas disponibles, e información adicional al correo: awlcinperu@gmail.com

Angosto, Carlos

Angulo Lafosse, Lucy Edmee

Arbulú, Karen

Arias Salazar, Graciela Esther

Avalos, Victoria

Balcázar, Ana

Bernasconi, Yvanna

Casaverde, Valeria

Castro Deza, Wendy

Cerdeña Liu, Patricia

Chavez Alzamora, Harry

Cochella, Yvanna

Cotrina Rowe, Daniel

De Orbegoso Russell, Ana

Diaz Vela, Liz Tania

Dominga Carrasco Apaza, Nora

F. de van Ordt, Cecilia

Ferrari Cortes, Javiera

Figueroa Muñiz, Gisel

Fuchs, Christian

Gálvez Pund, Annabelle Ruth

Guevara, Chalo

Gotuzzo Vásquez, Rossana

Henriod, Christian

Herrera, Carlos

Kaufmann Pardo, Marian

Laos Hope de Casafranca, Maria Del Carmen

Larrañaga, Melissa

Letts, Carmen

Limay Incil, Manuel

Mazzucchelli Crippa, Vanessa

Mc Carthy, Anamaria

McCarthy, Frank

Melendez, Flavia

Melo Vega, Sonia

Mendoza, Miguel Angel

Muñoz Bueno, Frieda Francisca

Obeso Zúñiga, Shanery

Olazo Tupa, Oskar

Opachanova, Anastasia

Opachanova, Svetlana

Ortiz, Henry

Oses, Elisabeth

Palomino, Ivan Ciro

Pasco Alvarez, Mónica Cristina

Piccone Sanchez Concha, Paolo Gianfranco

Pinedo Lopez, Roldan

Polanco Carbajal, Enrique

Puerta Zabarburu, Geiss

Quirita Taipe, Franci Virginia

Quispe Cárdenas, Liz Katherine

Rebaza, Lala

Revilla, Natalia

Riesco de la Vega, Rocio

Riesco Lind, Diana Fiorella

Rodríguez, Mercedes

Sarria Larco, Augusta M.

Susti, Maroe

Tresierra, Johanna

Tuanama Guerra, Fredy

Villacorta Olano, José

Labarthe Montero de Villacorta, Susana

Updegrave, Carol

Villacorta Labarthe, Olenka

Villacorta Bravo, Lia Melisa

Vivar Farfán, Rodrigo

Williams, Armando

Orbegoso, Ana

