Los intérpretes de bachata presentan en Lima dos fechas consecutivas como parte de su gira conjunta "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026" | Foto: Difusión
Los intérpretes de bachata presentan en Lima dos fechas consecutivas como parte de su gira conjunta "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) extendió el horario de atención del Metropolitano y del Corredor Azul hasta la medianoche para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a fin de permitir el retorno de miles de personas que asistirán a los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.