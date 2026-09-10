La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) extendió el horario de atención del Metropolitano y del Corredor Azul hasta la medianoche para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a fin de permitir el retorno de miles de personas que asistirán a los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional.

Finalizado cada espectáculo, los asistentes podrán abordar los buses del Metropolitano en la estación Estadio Nacional con dirección a los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo. Durante el recorrido de salida, las demás estaciones del sistema solo funcionarán para dejar pasajeros, lo que permitirá agilizar el viaje hacia el norte y sur de la ciudad.

En el caso del Corredor Azul, las unidades prestarán servicio continuo hasta las 12:00 a. m. desde el paradero Saco Oliveros, ubicado a pocos metros del recinto deportivo, garantizando el traslado directo hacia distritos como el Rímac, Miraflores y Barranco.

Como medida complementaria, la entidad habilitó paraderos de taxis formales en los alrededores del estadio para ofrecer una opción de transporte segura.

“La ATU recomienda a los asistentes salir con anticipación, identificar previamente la alternativa de transporte que utilizarán para su retorno y evitar abordar vehículos informales”, señaló el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante un comunicado oficial.

Los cantantes de bachata se presentarán juntos este fin de semana a partir de las 9:00 p. m. como parte de su gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, un evento que agotó sus boletos y motivó la habilitación de un lote final de entradas para ambas fechas, disponible en Teleticket.

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