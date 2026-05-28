Romeo Santos regresa a Perú en uno de los momentos más exitosos de su carrera musical. El cantante llegará a Lima junto a Prince Royce para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional los próximos 11 y 12 de septiembre como parte de su gira internacional “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

La expectativa por el regreso del denominado “Rey de la Bachata” ha sido inmediata. La primera fecha del 11 de septiembre logró sold out en tiempo récord. En tanto, la organización confirmó que aún quedan las últimas entradas disponibles para el segundo y último show del 12 de septiembre a través de Teleticket.

Romeo Santos mantiene un fuerte vínculo con el público peruano y ya ha marcado importantes récords en el país. En 2023, el artista logró llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su gira “Fórmula Vol. 3”, convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mayor convocatoria en el Perú.

Romeo Santos y Prince Royce se preparan para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

En su regreso al país, Romeo Santos compartirá escenario con Prince Royce en un espectáculo renovado que incluirá sus más grandes éxitos, nuevas colaboraciones y una puesta en escena de primer nivel. La gira nació tras el lanzamiento del álbum colaborativo “Better Late Than Never”, producción que ha generado gran impacto entre los seguidores de la bachata a nivel internacional.

“Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” viene registrando llenos totales en diversas ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, posicionándose como una de las giras latinas más exitosas del año. Además de un despliegue audiovisual de gran formato, el show promete invitados sorpresa y un recorrido por canciones emblemáticas como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía” e “Imitadora”.

Romeo Santos y Prince Royce estrenan el video oficial de “Dardos”. (Foto: Sony Music) / PABLO GARCIA ALOHA FILMS

La organización del evento, a cargo de Tropimusic, confirmó que no se abrirán nuevas fechas en Lima debido a la complejidad logística del espectáculo y a la ajustada agenda internacional de ambos artistas. Por ello, las presentaciones del 11 y 12 de septiembre serán las únicas oportunidades para ver a Romeo Santos y Prince Royce en el Perú este 2026.

Las entradas para la segunda y última fecha del 12 de septiembre continúan disponibles a través de Teleticket.