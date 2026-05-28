Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Romeo Santos y Prince Royce se preparan para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram / @romeosantos)
Romeo Santos y Prince Royce se preparan para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram / @romeosantos)
Por Redacción EC

Romeo Santos regresa a Perú en uno de los momentos más exitosos de su carrera musical. El cantante llegará a Lima junto a Prince Royce para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional los próximos 11 y 12 de septiembre como parte de su gira internacional “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.