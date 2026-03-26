La cantante española Rosalíatuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira “Lux Tour”, pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria.
La cantante española Rosalíatuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira “Lux Tour”, pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria.
“Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”, explicó Rosalía a los asistentes al concierto, según se ha podido ver en algunos vídeos difundidos en redes sociales por sus fans.