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Rosalía tuvo que suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación. (Foto: Cristina Quicler / AFP)
Rosalía tuvo que suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación. (Foto: Cristina Quicler / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante española Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira “Lux Tour”, pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria.

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