Rosalía confirmó que volverá a realizar una gira mundial y, pese a que sus fans peruanos esperaban con ansias la confirmación de una fecha en el país, la cantante española decidió volver a ignorar al Perú y lo dejó fuera del “Lux Tour 2026”.
A través de sus redes sociales oficiales, Rosalía compartió el calendario de presentaciones del “Lux Tour 2026”, que iniciará el próximo 16 de marzo de 2026 en el LDLC Arena de Lyon, Francia.
LEE: Rosalía hace historia con “Lux” como la primera artista con cinco debuts en la cima de Billboard
Después seguirá con diversas presentaciones en Alemania, Italia, España, Portugal y Reino Unido antes de dar el salto a Norteamérica, donde realizará más de una decena de presentaciones en diversas ciudades.
Acto seguido, Rosalía llegará a Latinoamérica, presentándose en Bogotá el próximo 16 de julio. Durante su recorrido por la región, la intérprete de “Motomami” confirmó conciertos en Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico.
De esta manera, Rosalía vuelve a dejar fuera de su circuito mundial a Perú, pese a que sus fans habían pedido en redes sociales que los incluya en sus nuevos proyectos. Ahora, los fans peruanos que quieran escuchar a la artista tendrán que viajar a otro país para escucharla.
MÁS INFORMACIÓN: Rosalía se presenta en el show de Jimmy Fallon e interpreta su nuevo tema “La Perla”
El último álbum de Rosalía, “Lux”, ha conseguido una gran aceptación de parte de sus seguidores, quienes han logrado posicionar varias de sus canciones en los primeros lugares de las listas musicales.
