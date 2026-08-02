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Rosalía inicia su concierto en Argentina con emotiva disculpa. (Foto: Instagram / @rosalia.vt)
Rosalía inicia su concierto en Argentina con emotiva disculpa. (Foto: Instagram / @rosalia.vt)
Por Agencia EFE

La cantante española Rosalía dejó atrás la polémica que marcó sus días previos en Argentina y celebró este sábado una noche cargada de emoción junto a sus seguidores en el primero de los cuatro conciertos del “LUX Tour” en Buenos Aires.

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