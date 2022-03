Conforme a los criterios de Saber más

Lo primero que se le viene a la mente a Rosalía cuando escucha la palabra reggaetón son las ferias de su pueblo en las que, a finales de sus años de infancia, bailaba con sus primas las canciones de la panameña Lorna y el puertorriqueño Don Omar. Para ella, esos temas que para muchos no entrarían en una lista de las obras cumbre de la música en español, son “clásicos” y así los fue redescubriendo cuando terminó de estudiar música en su natal Barcelona. “Tenía unos 17 o 18 años, ya no escuchaba tanto reggaetón mientras estudiaba, solo cuando salía de fiesta. Pero al día de hoy, hace mucho que lo escucho, lo hago cuando viajo, cuando entreno y me di cuenta que tenía muchas ganas, después de ‘El mal querer’, de hacer un disco que tuviera inspiración en esos clásicos”, nos contó la catalana en una comunicación vía Zoom desde México, país que eligió para la promoción del disco.

Para Rosalía, el reggaetón “es un género que está en lo alto, junto a cualquier otro” y por eso, entre los 16 temas que componen “Motomami”, su público lo encontrará en un mismo plano con elementos de otras músicas, como ocurre en “Saoko”, la canción con la que arranca el álbum. “No creo que un género musical sea mejor que otro. Cuando hacía ‘Saoko’, en mi cabeza tenía sentido, pensaba: estas músicas, el jazz y el reggaetón, pueden convivir. Al final, todo el proyecto tiene un poco este tono. Para mí, están al mismo nivel unas bulerías, que un reggaetón o un bolero. Son expresiones humanas. No importa qué códigos se empleen, siempre y cuando se note que la música viene de una necesidad, de una pulsión y que sea real, y el reggaetón, al igual que el jazz, es muy real”, afirma la artista de 29 años.

La chica de la moto

Además de este ADN musical mixto, Rosalía explora en “Motomami” con mayor profundidad una figura que ya había estado presente en la estética de su anterior disco: la de la motociclista, solo que en este álbum conceptualiza la imagen para retratar un sentimiento que se ha convertido en su motor: el de sobreponerse al miedo.

“Mis cosas favoritas son esas que te dan como un puntito de miedo al principio. El escenario, por ejemplo, tiene eso. Sientes ese vértigo, como si estuvieras frente a un abismo. Incluso cuando uno está delante de una hoja en blanco, antes de escribir, también hay un punto de ese vértigo, de ese abismo al que uno se asoma. El sobreponerme a eso es algo que siempre me ha mantenido moviéndome”, dice Rosalía, que descubrió ese efecto revitalizador de vencer tus temores cuando era niña y sus padres, dos apasionados motociclistas, la llevaban por las montañas en una moto de trial.

Rosalía con su look 'motomami' de niña. (Foto: Instagram)

Rosalía de pequeña con su motocicleta. (Foto: Instagram)

“Mis padres me llevaban en moto. Ambos siempre andaban en sus Harley. Desde muy pequeña, yo he montado motos. Cuando tenía unos 8 o 9 años yo ya llevaba mi moto de trial, algo que al principio me daba miedo. El trial es más de precisión y equilibrio, no tanto de velocidad. Con los años, me he dado cuenta que me gusta incluso más el enduro y el motocross, por la velocidad, lo disfruto”, recuerda la artista.

El sentimiento ‘motomami’

Antes del lanzamiento del disco, Rosalía usó sus redes sociales para compartir un decálogo, pero de 20 puntos, sobre lo que es ser una ‘motomami’, un término que ella también va redefiniendo en las entrevistas.

“Hacer música es algo que me hace feliz, ir en moto es algo que también me hace feliz y ‘Motomami’ tiene que ver con eso. Tenía un grupo de canciones que respondían a un momento vital, a un aquí y ahora, a cómo me sentía y cómo pensaba. Quería compartirlo, ser honesta con la manera en la que estaba escribiendo y con las referencias que tenía en ese momento y yo creo que eso es muy ‘motomami’: ir con riesgo, experimentando, sin pensar en las consecuencias, simplemente haciéndolo de corazón, sin pedir permiso ni perdón”, sentencia Rosalía, que espera que la audiencia encuentre su propia definición en ‘motomami’ y celebra la posibilidad de que sea tomado como un término de empoderamiento.

Un cartel alusivo a 'motomami' en las marchas del 8M en Madrid, del 2022. (Foto: Instagram)

“Me alegraría si fuera el caso. Pero no depende de mí, al final para mí se trata de yo intentar hacer la música desde el lugar más honesto que pueda en el estudio y luego compartirla. Una vez compartida, ya no es mía. Si los demás la escuchan y les da fuerza, para mí eso cierra el círculo y le da sentido al haber hecho esa música, pero no depende de mí, es algo que tiene que ver con los demás, y con su escucha, su interpretación. Si los demás se sienten ‘motomami’, ‘motopapi’, se sienten lo que se sientan, yo me siento feliz y a gusto”, afirma.

Rosalía. (Foto: Sony Music/ Difusión)

Curiosidad peruana

Aunque todavía no hay detalles de una gira para este disco, la catalana tiene en su lista de pendientes al Perú, un país que no solo está unido históricamente al suyo, sino que ha estado presente en su música a través del cajón peruano. “¡Lo trajo Paco de Lucía!”, exclama la cantante cuando se lo mencionamos y dice estar curiosa por conocer de nuestra música, aunque, de momento, su único referente es su colega, el artista peruano radicado en los Estados Unidos A.Chal.

“Tengo un buen amigo, A. Chal, que es paisano de ustedes. Él es muy talentoso. Me encantan sus visuales, tiene una propuesta visual fuerte y personal”, apunta la artista de Alejandro Salazar Pezo, joven de madre puneña y padre liberteño con el que grabó el tema “Me traicionaste” para la banda sonora de “Game of Thrones”.

“Me encantaría descubrir más música de allí. Nunca he estado, pero sé que hay una naturaleza preciosa. Cuando uno tiene una lista de sitios que quieres visitar en el mundo, en la mía el Perú está bien arriba. Quiero pasar tiempo allí, me gustaría conocer más”, dice la artista, a quien se le escapa un último apunte ‘motomami’ cuando habla de nuestro país: “Las montañas que tenéis son increíbles”. Quizás pronto la veamos recorrerlas a todo motor.

Rosalía. (Foto: Sony Music/ Difusión)

EL DATO

“Motomami” ya está disponible en plataformas digitales. El álbum, de 16 temas, incluye colaboraciones con la dominicana Tokischa y el canadiense The Weeknd.

