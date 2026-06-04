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La gira transcurre menos de un año después del lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de estudio de la cantante. | Foto: EFE
La gira transcurre menos de un año después del lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de estudio de la cantante. | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Rosalía aplazó los conciertos de la gira ‘LUX Tour 2026’ que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por “una emergencia familiar”, según informó este jueves la empresa promotora.

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