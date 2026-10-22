La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal
La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal
/ ALBERTO BOAL
Por Redacción EC

La cantautora española Rosalía recibió este jueves el Premio Billboard Salón de la Fama durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, una gala en la que sumó tres reconocimientos impulsados por su reciente producción titulada ‘LUX’.

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