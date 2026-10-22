La cantautora española Rosalía recibió este jueves el Premio Billboard Salón de la Fama durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, una gala en la que sumó tres reconocimientos impulsados por su reciente producción titulada ‘LUX’.

Este galardón especial reconoce una trayectoria destacada por su innovación artística y alcance internacional sin distinción de géneros ni idiomas, entregado por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra en el James L. Knight Center de Miami.

Al momento de recibir la estatuilla, Rosalía expresó su admiración hacia el artista, manifestando que para ella representaba un honor recibir la distinción de sus manos, pues sus canciones la han hecho bailar, sentir y llorar a lo largo de su formación artística.

La intérprete dedicó el reconocimiento a pioneros como Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Daddy Yankee por abrir camino a las nuevas generaciones en el mercado internacional.

Asimismo, Rosalía dedicó unas palabras a Latinoamérica por años de inspiración y apoyo constante, manifestando su gratitud con un sentido mensaje: “Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje; espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor recibido”.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves, en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal / ALBERTO BOAL

La artista obtuvo también los galardones a Artista Latin Pop del Año (Solista) y Álbum Top Latin Pop del Año por “LUX”, producción en trece idiomas sobre la cual afirmó que, aunque ignora si califica estrictamente como pop, se siente feliz.

“No sé si LUX es un álbum de pop, yo creo que sí, ojalá. La verdad estoy muy feliz de estar aquí. Yo vengo de Barcelona y con mucho orgullo hago musica en español. Es especial para mí estar en esta celebración de la musica latina. Que viva la musica latina, la gente de Latinoamérica, y que viva la musica en español” , dijo orgullosa.

Con esta distinción, la intérprete se convirtió en la única mujer distinguida entre los homenajes especiales de la edición 2026, compartiendo el reconocimiento de la gala con Rubén Blades, Cristian Castro y Fuerza Regida.

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