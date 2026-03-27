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La cantautora española Rosalía actúa en el escenario durante los BRIT Awards 2026 en el estadio Co-op Live, en Manchester, el 28 de febrero de 2026 | Foto: AFP
La cantautora española Rosalía actúa en el escenario durante los BRIT Awards 2026 en el estadio Co-op Live, en Manchester, el 28 de febrero de 2026 | Foto: AFP
/ ADRIAN DENNIS
Por Agencia AFP

La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.

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