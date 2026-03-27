La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.

La artista de 33 años, ganadora de un Grammy, estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

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“Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria” , declaró en inglés la cantante catalana en los videos subidos por los aficionados.

“Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos”, añadió.

#Milán #Viral #LUXTOUR ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom 🎥Las imágenes que muestran el m4lest4r de Rosalía durante su concierto en Milán antes de cancelarlo por una int0xic4ci0n alimentaria: "Es increíble su aguante". En el vídeo se aprecia cómo la artista intenta seguir con el espectáculo a pesar de las visibles m0lesti4s. La cantante llega a detener el directo unos instantes, se disculpa ante el público y finalmente se ve obligada a abandonar el escenario, lo que deriva en la suspensión del concierto por recomendación m3dic4. La organización informó posteriormente de que la causa fue una int0xic4ci0n alimentaria y la propia Rosalía trasladó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. @mario.montani #Rosalía

Después de decir que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y con una mano en el vientre abandonó el escenario.

Rosalía, aclamada por su versatilidad que trasciende géneros, estaba en Milán como parte de una gira que comenzó en Francia a principios de este mes y que terminará en Puerto Rico en septiembre.

Rosalía ha revelado su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "una fe, una certeza", durante la presentación en México de su nuevo disco, 'Lux', que se publica este viernes, 7 de noviembre | Video: EFE

La cantante, que este mes ganó el premio a la mejor artista internacional en los Brit Awards, ha sido ampliamente elogiada por su cuarto álbum, “Lux”.

Esta obra amplia y espiritual, publicada a finales del año pasado, marca una ruptura con sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.

El álbum contiene letras cantadas en 13 idiomas, entre ellos alemán, inglés y siciliano, además de su español natal.