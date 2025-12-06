Rosalía y Bad Bunny, en la lista de los mejores discos de 2025 del New York Times

Los discos ‘Lux’, de la española Rosalía, y ‘Debí tirar más fotos’, del puertorriqueño Bad Bunny, figuran este viernes en la lista de los 25 mejores álbumes de 2025 elaborada por los críticos del diario The New York Times.

La lista la encabezan la emergente estrella del pop coreano Effie y la banda de indie rock Brooklyn Geese.

“Rosalía es una consumidora inquieta e incansable del mundo y de sus múltiples ideas, y uno de esos raros artistas en cualquier medio que quiere dejar los lugares a los que va mejores de como los encontró (y, de hecho, puede)”, indica el diario, que incluye en cada comentario un enlace para escuchar el disco.

‘Lux’ salió al mercado tres años después del éxito de ‘Motomami’ (2022) y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros. En él, Rosalía canta hasta en trece idiomas, aunque el castellano es el principal.

El diario elogia el nuevo proyecto de Bad Bunny -que tuvo una exitosa residencia este año en Puerto Rico, bajo el nombre de ‘No me quiero ir de aquí’ de julio a septiembre- y se refiere al artista como “el principal teórico del intercambio intergeneracional en el pop”.

El disco ‘Debí tirar más fotos’ fue nombrado el álbum del año en los premios Latin Grammy celebrados el pasado mes en Las Vegas, donde terminó la noche con cinco gramófonos.

“Ahora más que nunca, el futuro puede parecer vertiginosamente desconectado del pasado. Así que dejen que Bad Bunny, el principal teórico del intercambio intergeneracional en el pop, cree un álbum tan moderno y actual que también se arraiga explícitamente en las alegrías de la tradición y las defiende. Todo lo viejo también fue nuevo en su momento” destacan los críticos.

Después de un año exitoso para el artista urbano, toda la atención sigue sobre el puertorriqueño que en 2026 será la figura central en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el partido más importante de la Liga de Fútbol de EE.UU., esperado por muchos y rodeado de criticas por otros.

En la lista no podía faltar ‘The Life of a Showgirl’ (TLOAS), el duodécimo álbum de estudio de la cantautora Taylor Swift, que según los críticos del Times, quizás es el álbum “más evanescente” de su catálogo.

“‘TLOAS’ no muestra su trabajo. Simplemente, y sin ostentación, la sitúa en un momento particularmente despreocupado de mostrar lo que tiene y cómo la hace sentir”, señalan.

“Eso significa canciones sobre los placeres de ser odiado, los placeres de odiar, los placeres de ser el jefe, los placeres de la felicidad doméstica y los placeres del placer”, destaca el rotativo.

“No hay una selección de consenso obvia para el mejor álbum de 2025, en parte porque el calendario de lanzamientos fue escaso en nombres destacados y en parte porque algunos de los álbumes más esperados del año (entre éstos el de Swift y Sabrina Carpenter) resultaron ser decepcionantes”, afirma la crítica.

“Pero eso también significa que fue un gran año para descubrir nuevos artistas y sumergirse en lanzamientos más discretos, del tipo que probablemente inspiren listas de fin de año más heterogéneas y menos predecibles”, agregan.

