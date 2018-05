Rosario Flores: "Me hace mucha ilusión el éxito de 'Qué bonito'"

La cantautora española Rosario Flores llegó a Lima luego de 4 años, en el marco promocional de su nuevo disco "Gloria a ti", que presentará esta noche en el Gran Teatro Nacional. La diva del flamenco comentó a El Comercio que su regreso se debe a la impresión que le dio su última visita a nuestra capital y el recibimiento de su público.

"Vengo muy ilusionada porque sé que hay un público muy calientito, muy 'sentío' como somos nosotros, y sé que se saben mis canciones y me reciben con mucho amor. Siempre que llego a Lima vengo con el corazoncito lleno para expresar mucho", señaló.

La intérprete de "Sabor Sabor" y "Algo contigo", señaló que sabe del éxito que tiene actualmente su tema "Qué bonito", en la voz de Vicky Corbacho.

"He escuchado la versión de 'Qué bonito' en bachata y me hace mucha ilusión que la gente lo cante tanto aquí. Esta es una canción muy importante en mi carrera y ha inspirado muchísimos artistas para cantarla y sentirla", añadió.

NO CANTARÁ FESTEJO

Con más de 40 años de carrera artística, la hija menor de Antonio González, "El Pescaílla", y de la mítica Lola Flores, asegura que no está pensando en mezclar la rumba flamenca con el festejo peruano, como se había informado hace poco en la prensa.



"Vengo con mi estilo, toco blues, funky, bossa nova, rumba flamenca, pero nada de festejo, no sé de dónde han sacado eso", señala. Y es que a sus 54 años, la multipremiada cantante y coach de la versión española de "La Voz Kids", no necesita cambiar su estilo para mantenerse vigente.

"Me parece maravilloso el Internet, pues con un botón tienes el mundo entero para escucharlo. Es una oportunidad y una evolución maravillosa, ya que antes era más difícil escuchar la música de artistas que vivíamos muy lejos, pero ahora estamos unidos, y por un botoncito", comenta.

ORGULLO FAMILIAR

El clan Flores, conocido por su éxito y tradición en la música, tiene entre sus filas a Alba Flores, quien apuesta por una carrera actoral, y que actualmente triunfa en series españolas como "Vis a Vis" y "La casa de papel".



"Alba es una monstrua, tiene una fuerza y unos ojos negros con los que interpreta excelente. Todo el mundo está loco con ella, y la verdad está teniendo muchísimo éxito, no para de trabajar, y estoy muy orgullosa de ella. Y va la sangre de Flores por ahí. No puedo animarla a seguir en la música, pues ya está muy animada con la actuación. Ya no es una niña, Alba casi tiene 30 años y ya es dueña de sus propias metas", finaliza.

Alba es hija del músico y compositor Antonio Flores, y Ana Villa, productora de teatro. Además, es nieta de Lola Flores, sobrina de las también cantantes Lolita Flores y Rosario Flores, y prima de la actriz Elena Furiase. (Foto: Netflix)

DATO

Rosario Flores - "Gloria a ti Tour 2018"

​Lugar: Gran Teatro Nacional

Día y hora: hoy miércoles 30 de mayo, a las 8:30 p.m.

Entradas a la venta en Tu Entrada Perú de Plaza Vea y Vivanda.