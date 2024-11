Las entradas para el concierto de los artistas españoles Rosario Flores y Diego El Cigala están a punto de agotarse en Lima. El evento, programado para el jueves 12 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel, promete ser una noche inolvidable para los fanáticos de la música española.

Rosario llegará a Lima con el show alusivo a su reciente producción “Te lo digo todo y no te digo nada”, que lanzó en el 2021, donde se incluyeron temas nuevos como “Mariposas blancas”, “Oye primo” con Juan Magán, “La vida es otra cosa” con Valeria Martín, además del sencillo del mismo nombre del disco. “Ha sido un disco que me ha dado muchísimos éxitos, lo saqué hace tres años y no hemos parado hasta ahora”, dijo la española.

Por su parte, Diego El Cigala traerá a Lima su álbum “Obras maestras”, una colección de canciones transformadas al flamenco, su género por excelencia. Con una carrera que abarca más de 30 años y varios premios ganados, incluidos siete Grammy, se consolidó como uno de los artistas más influyentes de la música española.

Este será el primer concierto conjunto de Rosario Flores y Diego El Cigala en Lima. Las últimas entradas están disponibles en Uneticket. El evento es organizado por UneLive Entertainment e Iventu, con el patrocinio de Ikonik Hotels.