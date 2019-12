En 2004, un documental llamado “A Second Chance”, nos mostraba por primera vez una entrevista a Marie Fredriksson, dos años después de haber sido diagnosticada con un tumor al cerebro. En este, la vocalista y compositora de Roxette, fallecida el 9 de diciembre de 2019, hablaba de lo duro de su enfermedad y cómo obtuvo la fuerza para sacar adelante el disco “The Change", en medio de este difícil proceso.

“Para mí era muy importante escribir sobre alguien que cae enfermo y el shock que esto supone... Por esta razón escribí “The Change”. Y naturalmente fue muy duro, pero supuso una liberación poder escribir sobre esto. Quise contar como yo estaba realmente por estar enferma y por tener este cáncer de mierda”, contó Marie en el documental que intercala imágenes de la cantante en pleno proceso creativo dentro de la privacidad de su casa.

Micke Bolyos, productor musical y esposo de Marie, también entrevistado en el documental, reveló aquí que el nuevo material discográfico, el primero íntegramente en inglés de la cantante, comenzó a grabarse un año después de que esta sea diagnosticada con cáncer y que el proceso de escritura y grabación se fue dando por períodos.

"Algunas veces pensé que no tendría la fuerza necesaria para terminar el álbum, que me rendiría. Parecía que no sería capaz. Por lo tanto fue hermoso cuando encontré la fuerza para levantarme y seguir con ello. Y cuánto más me puse a ello, más fuerza conseguía. Mi fuerza se hizo mayor cuánto más creábamos.

En otro momento del documental, Bolyos destacó la forma atípica en cómo vivieron la grabación de “The Change”. Este utilizó la expresión “Entre la vida y la muerte” para describir un proceso creativo en medio del shock que significaba la enfermedad de Marie. “Todo estaba al revés, era un caos interno total”, dijo en aquel entonces.

Con los ojos llorosos, Marie contó cómo fue volver a descubrirse escribiendo y cantando, dos años después de haber perdido la capacidad para leer y cantar, producto de la extirpación del tumor al cerebro.

“Lo mejor de esto es que mantuve la risa todo el tiempo. Sonreía aún cuando no tenía ganas de hacerlo. Las ganas de reír volvieron y el hecho de que yo pudiese estar alegre de nuevo, ayudó”, dijo.

Marie habló mucho sobre Dios en esta entrevista, un ser en el que dejó de creer luego de la muerte de su hermana Anna Lisa. "Pasó mucho tiempo antes de que Dios y yo volviéramos a ser amigos... Lentamente volví a creer en él. Ahora ha llegado a ser un tierno y maravilloso apoyo.

Marie Fredriksson, falleció a los 61 años. Roxette, que fue formado en 1986 por Fredriksson y Per Gessle, fue una de las bandas más exitosas del pop de los años 80 y 90.

Pronto se convirtió en el grupo más famoso de Suecia, después de Abba, en lograr éxito internacional.

Fredriksson y Gessle se dieron a conocer en todo el mundo a fines de los 80 cuando lanzaron su mítico álbum “Look Sharp!”.