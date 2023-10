Royal Blood, banda de rock moderno conformada por Mike Kerr y Ben Thatcher, confirmó su llegada a Perú como parte de su gira sudamericana 2024. El dúo británico llegará a la capital peruana para ofrecer su primer concierto propio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el próximo 7 de abril.

Esta presentación en Perú buscará conquistar al público no sólo con la interpretación de temas de su último álbum “Back to the Water Below”, sino que también se ofrecerá un recorrido musical a través de los himnos musicales de sus diez años de carrera.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en Teleticket a partir del 30 de octubre, con una preventa especial para tarjetas BBVA los días 28 y 29 del mismo mes. Los clientes del BBVA además tendrán un descuento del 25%

Mike Kerr y Ben Thatcher empezaron la aventura musical de Royal Blood en 2011 en la ciudad de Brighton, en el Reino Unido. Desde sus comienzos, destacaron gracias a su sonido robusto y su innovadora combinación de bajo y batería. Su álbum debut, que lleva el mismo nombre de la banda, fue lanzado en 2014 fue un éxito en las listas británicas.

Con el paso de los años, Royal Blood ha ampliado su discografía con un total de cuatro álbumes de estudio. Su más reciente producción, “Back to the Water Below”, se lanzó en 2023. Han deleitado al público en los festivales más prestigiosos a nivel mundial, como Glastonbury, Lollapalooza y TRNSMT.

Latin Grammy 2023: Shakira, Karol G y Camilo lideran nominaciones