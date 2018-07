Rubén Blades cumple 70 años y los celebra en concierto [FOTOS]

El músico panameño Rubén Blades, reconocido como uno de los más importantes exponentes de la salsa, cumple hoy 70 años de vida, de los cuales ha dedicado 49 a la música.

El músico, recordado por temas como 'Pedro Navaja', 'Amor y Control', 'Plástico', 'Decisiones', entre otros himnos de la salsa, celebrará su cumpleaños haciendo lo que más le gusta: cantar.

Esta noche, el salsero panameño se presentará en París para ofrecer un concierto inolvidable junto a Roberto Delgado. Esta presentación, será una celebración tras la victoria de Francia en el Mundial Rusia 2018.

En su carrera musical, Rubén Blades lanzó una gran cantidad de discos, todos éxitos, pero hay uno que resalta y marcó historia por sobre los demás. El disco 'Siembra' (1978) es considerado uno de los discos de salsa más exitosos de la historia con unos 25 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

En este disco, el cantante y compositor Rubén Blades, publicó uno de sus temas más recordadas, 'Pedro Navaja', composición que en su inicio, era catalogada como un "desastre".

"Los ejecutivos me dijeron que estaba loco, que ese disco no había quién lo sacara y que la canción era un desastre", contó el músico panameño hace unos años en una conferencia al recordar el momento en que ofreció 'Pedro Navaja' a la famosa discográfica Fania Records, en Nueva York.

ACTUACIÓN

A pesar de que la faceta con la que más se identifica a Blades es con la de músico, lo cierto es que sus letras le han llevado a consagrarse como activista. Además, ha sido actor y político, ya que se desempeñó como ministro de Turismo de Panamá en el periodo 2004-2009.

Entre sus proyectos de actuación, actualmente, Rubén Blades aparece en la serie "Fear The Walking Dead", donde interpreta a Daniel Salazar. Asimismo, participó en la cinta 'Hands of Stone' junto a Robert de Niro. En total, 'El poeta de la salsa' ha participado en 35 películas y tres series. Además, participará en el documental de su vida 'Yo no me llamo Rubén Blades', de su compatriota Abner Benaim.

IDEAS POLÍTICAS

A través de su música, y su vida misma, el salsero trata de compartir sus ideales políticos. Su esposa, la actriz Luba Mason, lo cataloga como el 'Bob Dylan latinoamericano'. Blades tampoco ha rechazado la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de Panamá en 2019.

"La posibilidad continúa existiendo, pero no hay seguridad de que eso ocurra hasta que no se den las circunstancias requeridas", manifestó Rubén Blades, quien en 1994 postuló con su partido 'Papá Egoró' y quedó tercero en las elecciones.