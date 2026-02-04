Rubén Blades felicitó a Bad Bunny por por pronunciarse “contra la violencia” de ICE

El músico Rubén Blades ha felicitado en la red X a Bad Bunny por su premio a álbum del año en los Grammy, un hecho que calificó como “histórico” y también ha aplaudido su discurso con el que se pronunció públicamente “contra la violencia y los abusos de ICE”.

El mítico músico panameño califica la actividad de ICE como una “cruzada contra las personas migrantes, latinos, no latinos y contra los propios ciudadanos estadounidenses, entre ellos las víctimas fatales Renee Good y Alex Pretti”.

FELICITACIONES A BENITO, A SU FAMILIA Y A PUERTO RICO

Ayer, 1 de febrero de 2026, un amigo me escribió a las 4 p.m. hora de NY, para informarme que en la entrega de los premios Grammy, Gloria Estefan había recibido el correspondiente a la categoría en que Roberto, la orquesta y… pic.twitter.com/l83IvPb0AG — Rubén Blades (@rubenblades) February 3, 2026

El músico, que atesora más de una decena de premios Grammy, asegura en su publicación: “Hay que tener convicción y valor para expresarse como lo hizo Bad Bunny”.

“Denunciar lo que está mal y oponerlo es ubicarse del lado del bien, en defensa de los mejores aspectos del espíritu humano”, dijo.

Es la primera vez que el Grammy a álbum del año recae en un disco grabado íntegramente en español: “Esto hace que el momento resulte inédito y por ende, histórico, aunque para algunos el hecho los deje ‘histéricos’”, dice Blades.

Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico instando a combatir el odio con amor

‘Debí tirar más fotos’ se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse como mejor Album del Año en los Grammy, y desbancó a algunos de los favoritos de la noche como ‘Mayhem’, de Lady Gaga, o ‘Swag’ de Justin Bieber.

El puertorriqueño sumó otro tres gramófonos a su trayectoria al también alzarse con los premios a mejor álbum de música urbana y el de mejor interpretación de música global con ‘EoO’.