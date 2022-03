Tal como lo había anunciado, el cantante Rubén Blades lanzó un nuevo tema a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre el polémico enfrentamiento entre Residente y J Balvin, el cual ha remecido la industria musical.

El salsero rapeó varias estrofas de su canción intentando poner paños frío a la rivalidad entre los artistas urbanos. “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario”, señala al inicio del videoclip.

En otro momento de la canción, el intérprete de “Amor y control” aclara que entre él y Residente hay una gran amistad: “Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro: aconsejo a René porque lo quiero como hermano”.

¿Lanza dardo contra J Balvin?

Mientras Rubén Blades intenta aconsejar a Residente a controlar sus impulsos, también hace una clara referencia a la actitud de J Balvin:

“Cuando a veces la rabia, a mi razón es ronca, me digo: ‘Rubencito, águila no caza mosca’. No es amor y cariño, es amor y control. Dejar que el niño chille a veces es mejor”, se le oye decir.

“Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: el oro jamás compra a quien su alma jamás vende. Al ánimo caldeado recomiendo darle fin. Cálmese escuchando el álbum ‘Salswing’. No le pongas atención a esas cosas”, finaliza el rap.

Recordemos que René Pérez Joglar, más conocido como Residente, estrenó una sesión con Bizarrap en la que arremete nuevamente contra el intérprete colombiano J Balvin, sencillo que ha desatado una ola de reacciones de los famosos.

“Para dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores. Quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un pend... vestido de colores”, es una estrofa del tema.

