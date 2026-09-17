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Resumen

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Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria. (Foto: Slaven Vlasic / AFP)
Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria. (Foto: Slaven Vlasic / AFP)
Por Agencia EFE

El salsero panameño Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria, durante los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán el 22 de octubre en Miami, según informó la organización.

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