Hasta la mañana de este martes, El Comercio corroboró que todavía podían adquirirse entradas para el concierto de Rubén Blades, Marc Anthony y Víctor Manuelle en el Estadio Nacional de Lima, programado para el jueves 27 de febrero. No obstante, esta noche se confirmó que por decisiones ajenas al organizador el concierto ya no se llevará a cabo.

“Informamos a la opinión pública que por entera responsabilidad del IPD y en una decisión totalmente ajena a la empresa y a los artistas, la fecha programada para el concierto programado para este 27 de febrero, se ve en la obligación de pasarse para el 24 de abril, no solo gracias a la buena gestión, sino gracias a la buena predisposición de los artistas que a pesar de no estar de acuerdo, entienden lo sucedido y que esto escapa de nuestras manos. Y no le quieren fallar a su público peruano, por lo cual han modificado sus agendas para poder lograr esta nueva fecha y poder contar con todos los artistas ya mencionados, en el recinto acordado”, indicó F y M Entertainment en un comunicado para sus redes sociales. “Reiteramos nuestras disculpas, estamos trabajando con todos estos cambios de última hora. A pesar de contar y haber cumplido con todos los requisitos, tuvimos que optar por la nueva fecha como última opción”, agregó la organización.

El comunicado termina con lo siguiente: “Las entradas seguirán a la venta en la web de Ticketmasterpe. Aprovechen la campaña de carnavales.” Cualquier eventual reembolso podrá solicitarse desde el 26 de febrero.

Otro concierto cancelado

La postergación del show de Blades, Anthony y Manuelle llega después de confirmarse que el cantante Camilo tampoco cantaría en Lima como estaba previsto, el martes 25 de febrero. La organización responsabilizó de esto al IPD, “debido al incumplimiento” que “dejó sin efecto el acuerdo de arrendamiento del estadio a pedido de la FPF” (Federación Peruana de Fútbol). “A pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos con meses de anticipación, la productora se ha visto obligada a realizar este cambio”, añadió. El show de Camilo será reprogramado para el 26 de marzo.