La cantante peruana Ruby Palomino, tras haber participado en el Festival de Viña del Mar de 2024, presentará el show musical “Unidos... Después de Viña” el próximo 15 de marzo en el Centro de Convenciones Bianca, de Barranco, en Lima.

Aquella presentación se realizará con la compañía de varios artistas invitados, quienes acompañarán a Palomino, en un concierto de reencuentro con su público, el mismo que la apoyó durante su gesta musical en Chile.

“Voy a compartir con el público no solo mi música, también les contaré, sin pelos en la lengua, todas las anécdotas que viví en Viña”, cuenta Ruby.

Además, la cantante revela sentirse, musicalmente hablando, más empoderada que nunca. “Hay una Ruby antes y después de mi participación en Viña, especialmente por los aprendizajes”.

Tras ello, complementó que al participar en Viña del Mar tuvo la oportunidad de mostrar su talento ante el mundo, no solo al interpretar una canción con mensaje ambientalista, sino también su talento para el rock.

“Pude lucir mis gritos rockeros en el escenario, y esto ha hecho que pueda abrazar más mi esencia, me siento más unida a mis raíces, a mis inicios en la carrera musical”, precisó la artista.

¿En dónde conseguir entradas para el show de Ruby Palomino?





El show “Unidos… después de Viña” va este viernes 15 de marzo a las 10 de la noche en el Centro de convenciones. Las entradas ya están a la venta al 902 444 129.

Asimismo, la cantante reveló también que sintió felicidad al notar el recibimiento del público asistente al festival de la Quinta Vergara.

“Cada vez que interpretaba una canción yo escuchaba los aplausos y gritos del público y eso me hizo sentir una ganadora, yo me he sentido una ganadora en cada una de mis presentaciones”, relató.





Ruby Palomino ofrecerá concierto en Lima tras su participación en Viña del Mar