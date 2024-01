La cantante peruana Ruby Palomino reveló que viene preparándose para realizar su participación en el destacado Festival de Viña del Mar 2024, que se realizará desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo.

En aquel evento artístico, la exparticipante de “La voz Perú” aseguró que sorprenderá al exigente público de la Quinta Vergara con su “fuerza interpretativa” y talento.

“Sorprenderé al público de Viña del Mar con mi fuerza interpretativa, una de mis fortalezas es mi fuerza al interpretar y cantar, y ese será mi “caballito de batalla”, dijo la artista.

Palomino también habló del apoyo que recibe por parte de sus colegas Susan Ochoa y Milena Wharton, quienes participaron previamente en el sonado festival de música y recibieron el apoyo del público.

“Susan me ha contado cómo son las cosas en el festival, ella me está ayudando con mi preparación mental, para saber enfrentar el escenario en el momento”, dijo.

“Con Milena hemos hablado de la estrategia en redes, todo lo que le ha funcionado. Ellas me han dado consejos increíbles, me están ayudando muchísimo, yo estoy apuntando todo lo que me dicen”, complementó.

Ruby contó también que viene preparando su voz, además de su coreografía que viene siendo dirigida por Kervin Valdizán, mientras que su vestuario lo ha preparado el diseñador Adrián Chastre.

El reality de Rubí Palomino





Por otro lado, la cantante peruana anunció que estrenará un nuevo reality que contará la historia de si vida, dificultades y la forma en que pudo superarlas. La producción se estrenará el 25 de enero a las 7 p.m. en sus redes sociales.

“Todas estas experiencias son lecciones que valen oro. Estoy feliz de que con este reality me conozcan y sepan por qué mi interés por el folclor, por la naturaleza”, dijo.

La intérprete anunció también que se presentará en el Centro de Convenciones Bianca el próximo 15 de febrero, en donde presentará “Canción para un planeta triste”, su nuevo sencillo que llevará al Festival de Viña del Mar.