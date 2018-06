Rusia 2018: Aida Garifullina, la soprano que sedujo al público de la inauguración

A punto de cumplir 31 años, Aida Garifullina ha logrado llegar a un público poco habitual para ella, gracias a su participación en dos eventos importantes del Mundial de Rusia 2018.

La soprano rusa, nacida en Kazán, es una de las voces jóvenes más aclamadas de su país, y por ello fue elegida por la organización del Mundial para cantar el último miércoles en la Gala de Ópera realizada en el Plaza Roja de Moscú, antes de la inauguración de Rusia 2018. La estrella de la lírica interpretó la ópera "Romeo and Juliet" de Charles Gounod, y acompañó al tenor peruano Juan Diego Flórez en el tema "Gilda and the Duke" de la ópera "Rigoletto", de Giuseppe Verdi.

Tras dicha presentación, la rusa apareció en la inauguración del Mundial de Rusia 2018, junto al cantante británico Robbie Williams, para interpretar el famoso tema "Angels".

¿Pero quién es Aida Garifullina? La rusa es nada menos que la voz principal de la Ópera estatal de Viena y trabaja con el sello discográfico británico Decca Classics. Además ha cantado con las grandes voces de la industria lírica como Plácido Domingo, Andrea Bocelli y Dmitri Hvorostovsky tanto en Rusia como en el extranjero.

Aida se hizo famosa por su desempeño en el Teatro Mariinski en San Petersburgo y su hermosa voz. Su madre fue directora de un coro, y la alentó a seguir una carrera en el canto. Ingresó a la Universidad de Música de Nuremberg hasta que en 2007 se trasladó a la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, para seguir con su formación.

En 2013, obtuvo el Primer premio en la competición internacional de cantantes de ópera de Plácido Domingo, "Operalia", en Verona, Italia.

El mismo Plácido Domingo ha destacado el trabajo de Garifullina: "Es una de las más excitantes divas de la ópera de hoy y del mañana".

Aida Garifullina también fue nominada en los 60º edición de los Premios Grammy al mejor álbum de ópera. Seguro sabremos más de ella.