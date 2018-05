Rusia 2018: ¿cuál es tu canción favorita de los mundiales de fútbol?

El próximo 14 de junio se inaugurará el Mundial de Rusia 2018 y junto a la expectativa de ver cuál de los 32 equipos de la competencia ganará la ansiada copa de fútbol, está también el espectáculo musical a cargo de estrellas del momento que desde hace varios años ha enmarcado esta fiesta deportiva con pegajosos temas.

"La copa de la vida", a cargo de Ricky Martin en Francia 98, "Waka Waka", cantado por Shakira en Sudáfrica 2010 o "We Are One", interpretado por Jennifer López, Pitbull y la brasileña Claudia Leitte en Brasil 2014 son algunos de los temas más recordados.

Este año, la canción oficial de Rusia 2018 está a cargo de Nicky Jam Will Smith y Era Istrefi. De nombre "Live It Up", el tema repite una y otra vez: "One life, live it up/'Cos we got one life' ("Una vida, vívela/porque tenemos una" y cuenta hasta el momento con más de 10 millones de reproducciones en YouTube.

Además de "Live It Up", otros temas propuestos para Rusia 2018 han tratado pegar en el gusto del público: "Colors" cantado por Maluma junto al estadounidense Jason Derulo; "Equipo 2018" a cargo de los rusos Smash, Polina Gagarina y Egor Creed; "Positivo", de J. Balvin, Michael Brun, "United By Love" con la uruguaya Natalia Oreiro, entre otros.

A continuación, un repaso en video de las canciones mundialistas de los últimos 30 años. ¿Cuál es tu favorita?

MÉXICO 1986

ITALIA 1990

EEUU 1994

FRANCIA 1998

JAPÓN - KOREA 2002

FRANCIA 2006

SUDÁFRICA 2010

BRASIL 2014

RUSIA 2018