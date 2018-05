Rusia 2018: ¿las canciones del Mundial están a la altura del evento?

Las Copas Mundiales de Fútbol, desde hace más de 20 años, ya no son solo un evento deportivo, sino un espectáculo que mueve masas. Además de los partidos, muchos esperan las inauguraciones, que vienen cargados de fuegos artificiales, coreografías y música en vivo. Los espectáculos, incluyen, por supuesto, la aparición de los artistas del momento.

Este año le tocó a Nicky Jam y Maluma. La tendencia a contratar artistas latinos se consolidó con Ricky Martin y “La copa de la vida”, quizá el éxito mundialista más recordado de las últimas dos décadas.

Por un lado, el colombiano Maluma intenta suerte con “Colors”, una versión ‘spanglish’ donde comparte protagonismo con el estadounidense Jason Derulo. El tema es una mezcla de pop urbano, con los clásicos “ohh ohh ohhs”, que hablan de unidad, de sentimiento y pasión. El single que lanzó Coca-Cola ha resultado flojo, si comparamos el éxito que Maluma tiene en Latinoamérica o España. No tiene ni el pegadizo ritmo de “Chantaje”, ni el exotismo de “Corazón”.

De otro lado, FIFA ha elegido al reggaetonero Nicky Jam, al actor Will Smith y a la cantante albano-kosovar Era Istrefi en un tema producido por Diplo llamado “Live it Up”. La canción tiene un sabor jamaicano y ritmo ska, mezclado con electrónica y urbano, y lírica que nuevamente nos recuerda a la esperanza y unidad: “Estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar”. A la primera escucha, la canción no termina de convencer. A la segunda, ya sabes que no pegará de ninguna manera.

De hecho, en las plataformas de streaming ambas canciones no aparecen ni en el Top 50 de las más escuchadas, a pocos días del inicio del Mundial.

Los usuarios en las redes sociales han empezado a extrañar a Shakira, reina indiscutible de las canciones para los mundiales de fútbol. La colombiana se inició en Alemania 2006 con “Hips Don't Lie”, y repitió éxito como artista principal en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”. Su última participación en Brasil 2014 con “La La La” fue relegada, para dar paso a un conjunto más explosivo: Pitbull, Jennifer López, y la brasileña Claudia Leitte con “We Are One (Ole Ola)”. Igual cada quien hizo lo suyo en los charts mundiales.

Para quienes siguen la Copa Mundial de Fútbol solo por los shows musicales tenemos una noticia: este año se aburrirán un montón.

LA DEL REMATE

En un pequeño sondeo entre los aficionados del fútbol de la redacción de El Comercio, el tema “Un'estate italiana” de Gianna Nannini y Edoardo Bennato, de Italia 90, es recordado con mucha emoción. Para los demás, queda “La copa de la vida” de Ricky Martin.