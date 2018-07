Rusia 2018: ¿convenció la presentación de Will Smith en la clausura del Mundial?

El actor y cantante estadounidense Will Smith interpretó el domingo la canción oficial de la Copa Mundial, "Live It Up", en la ceremonia de clausura del torneo en Moscú antes del choque por el título entre Francia y Croacia, que dejó como campeón al equipo francés.

Mientras Will Smith actuaba en el estadio Luzhniki de Moscú, varias pantallas gigantes desplegadas en el terreno de juego mostraban imágenes de futbolistas y los colores de las banderas croata y francesa. Smith fue acompañado por Nicky Jam y Era Istrefi.

En las redes sociales, miles de personas se han manifestado a favor de la presentación que realizó el estadounidense. Algunos indican que lo mejor del show fue su interpretación.

Will Smith es el mejor y no lo discuto con nadie. — KEVIN PEREZ (@__kevinperez) 15 de julio de 2018

Lo que más me emocionó del mundial fue ver a Will Smith. — Germán (@rodezel) 15 de julio de 2018

Will Smith es de esos personajes que uno simplemente debe amarlo y punto. — Julian.👽 (@Hum_Alien) 15 de julio de 2018

En la secuencia final de la ceremonia, la cantante de ópera local Aida Garifullina interpretó la canción popular rusa "Kalinka" acompañada de gaitas, un coro de niños y una sección de percusión.



En la parte de la ceremonia -presenciada por unos 80.000 espectadores- apareció el exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien durante unos pocos compases de la canción marcó el ritmo con un tambor africano