Will Smith interpretó la canción oficial de la Copa del Mundo este domingo, antes de la final entre Francia y Croacia. En Instagram ha compartido varios videos sobre la emoción que sintió minutos previos a su espectáculo ante el billones de personas.



"Live it Up", la canción oficial de la Copa, sonó por primera vez en directo en las voces de sus famosos intérpretes, Will Smith y Nicky Jam. Antes de este espectáculo, el actor estadounidense estuvo muy emocionado y ansioso, por ello compartió sus sentimientos a sus fans.



Will Smith cuenta con más de 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y es uno de los actores más queridos en Hollywood.

Will Smith compartió en Instagram su sentir antes de su presentación en Moscú. (Video: Instagram)

Por su parte, el cantante urbano Nicky Jam compartió una foto con uno de sus fans. "Amor de fan", escribió en la leyenda.

Fan love Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 15 Jul, 2018 a las 3:23 PDT

La tradición de la canción oficial se remonta a la copa de 1966 en Inglaterra, donde la primera mascota oficial tuvo su tema, "World Cup Willie".



Entre los intérpretes de canciones oficiales se destacan Ricky Martin con “La Copa de la Vida” (1998), Shakira con “Waka Waka (This Time for Africa)” (2010), y Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte con “We Are One (Ole Ola)” (2014).