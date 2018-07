Nicky Jam, la estrella del reggaetón, representará a los latinos en la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018, pues será el encargado de interpretar "Live it up", el himno de la Copa, antes del partido final.

"Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", dijo Nicky Jam en castellano durante una rueda de prensa en el estadio Luzhnikí en la que estuvo acompañado por Will Smith y Era Istrefi.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Nicky Jam, de padre puertorriqueño y madre dominicana, admitió que está "muy nervioso y ansioso" por la responsabilidad que supone actuar ante más de mil millones de personas.

"Es una de las actuaciones más importantes de mi vida. Will es un icono. Quiero que la gente disfrute y que al final digan que Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos", comentó.

El artista también apostó por Francia como el ganador de la final del domingo ante los croatas y dijo que su jugador preferido era el portugués Cristiano Ronaldo.

Nicky Jam aseguró también que el momento más impactante del Mundial para él fue el hecho de que los aficionados japoneses limpiaran las gradas después que su equipo cayera ante Bélgica en los octavos de final con un gol en el descuento.